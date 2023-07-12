«Мы прибавили к уровню 2022 года порядка 6,5%». Как проходит уборочная в условиях мирового кризиса?

Новости Беларуси. Личный контроль Президента – как залог порядка, развития и внедрения новых технологий. Накануне решалось будущее молочно-товарных ферм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит Александра Лукашенко в агрокомплекс «Юбилейный» поднял актуальные для всей страны вопросы.

«Это же золотовалютный резерв – зерно». Лукашенко о важности уборочной кампании. Читайте здесь. У Николая Марченко нынешняя уборочная 27-я в жизни. Горячий сезон для комбайнера начался с рапса. В поле выходит с рассветом.

Николай Марченко, старший комбайнер сельхозпредприятия «Брагинагросервис»:

Слава богу рапса урожай у нас хороший в этом году, есть что убирать, стараемся без потерь убрать, чтобы все было вовремя. Вот так вот, думаем, и остальная уборка пройдет. Дома практически детей не вижу, и они меня тоже. В шесть-семь часов я на работе и до 10-11 вечера уже здесь, в поле.

Этот звук для агронома – точный сигнал к действию. Семена в стручках рапса поспели к сбору.

Дмитрий Чирик, главный агроном сельхозпредприятия «Брагинагросервис»:

Вот оно видно, что сухой, стручки растрескиваются хорошо, зеленых семян нет здесь, все полностью спелые, готовые. Влажность хорошая к уборке. По сравнению с прошлым годом рапс намного лучше, потому что был посеян в сроки, внесены все удобрения, которые были нужны, и соблюдены все агротехнические технологии.

Убрать успели треть полей, урожайность радует: 27 центнеров с гектара. Всего же под рапс в хозяйстве в 2023 году отвели в три раза больше площадей, культура стратегическая, и спрос на нее растет. «Условия для людей и труда совершенно другие». Президент напомнил о необходимости найти оптимальную цену МТК В дело идут все части растения: практически безотходное производство. Главный продукт, получаемый из семян – масло, его на предприятии давят сами. В смену цех перерабатывает более 15 тонн семян.

Сергей Набок, директор сельхозпредприятия «Брагинагросервис»:

Здесь мы дорабатываем все, что пришло с полей: мы пропускаем через зерносушильный комплекс, доводим до температуры хранения рапса, затем он поступает в цех по переработке. Своего рапса у нас планируется где-то в пределах 1 000 тонн. Частично мы еще перерабатываем: нам привозят сюда предприниматели, которые работают с Российской Федерацией, и мы здесь перерабатываем. Мы получаем где-то 150 тонн масла в месяц.

Далее масло поступает на пищевые комбинаты и птицефабрики. Впрочем, не меньше ценят здесь и рапсовый жмых, богатый белком. Незаменимый ингредиент для комбикормов. В целом рентабельность культуры доходит до 40 %.

Говорить о конечных итогах уборочной еще рано. Однако определенные успехи предприятия и районы страны уже празднуют. Накануне в Жабинском районе встретили первую машину с зерном нового урожая, которое отправилось на переработку местного комбикормового завода. Успехи отметили традиционно на «Зажинках». Обрядовые песни, главный символ достатка и благополучия – каравай. В коллективе предприятия уверены, что именно синтез традиций белорусского народа и инновации сегодняшнего дня помогают заводу удерживать статус флагмана районе.

Андрей Кузьмич, председатель Жабинковского райисполкома:

Я думаю, что 2022 год показал, что завод умеет работать, умеет хорошо работать. Собрали достаточно профессиональную команду. В прошлом году наш комбикормовый завод произвел свыше 110 тысяч тонн комбикормов, увеличил в два раза рентабельность свою.

Игорь Лобода, директор ОАО «Жабинский комбикормовой завод»:

Мы прибавили еще к уровню 2022 года порядка 6,5 % в общем объеме производства комбикормов. В заготовке мы прибавляем на треть. И планы на будущий период, на будущий год у нас 2023-2024-е года, по сути дела, закладываются сейчас, прибавить еще не менее 8-9 %.

Сегодня обряд «Зажинок» провели и в трех районах Минской области. В том числе в Смолевичском. Участники праздника поделились ответами на актуальные вопросы.

Нина Железнова, директор ОАО «Озерицкий-Агро»:

К уборке мы тоже приступили. К сожалению, знаем точно, что на газу в этом году сэкономим при сушке зерна, потому что коррективы внесла погода.