Олег Корзун встретился с представителями «Мингаза». Какие вопросы интересовали сотрудников?

Новости Беларуси. Развитие столичных парков, благоустройство города и также ремонт жилфонда. Эти вопросы обсуждались на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Олегом Корзуном с трудовым коллективом предприятия «Мингаз», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В диалоге приняли участие более 200 человек. На повестке не только рабочие, но и личные вопросы. Среди тем, которые интересовали специалистов «Мингаза», – озеленение и благоустройство города. В частности поднимался вопрос о развитии парка Медвежино. Кроме того многих интересовал ремонт и обслуживание подъездов, а также раздельный сбор и переработка бытовых отходов.

Алексей Безмен, начальник контакт-центра УП «Мингаз»:

Действительно такие встречи очень полезны для коллектива и в принципе для самих граждан. Не всегда можно задать вопросы – в принципе увидеть вышестоящее руководство, в том числе и города – обычные люди, с которыми можно вести диалог и общаться.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Учитываю, что «Мингаз» работает с 1957 года. За этот период времени «Мингаз» шагает семимильными шагами, если брать на текущий момент, то получается у нас 6 500 километром сетей проложено. Последние годы, что касается аварийной ситуации, они минимизированы.