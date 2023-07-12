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Олег Корзун встретился с представителями «Мингаза». Какие вопросы интересовали сотрудников?

12 июля 2023 19:22
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Новости Беларуси. Развитие столичных парков, благоустройство города и также ремонт жилфонда. Эти вопросы обсуждались на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Олегом Корзуном с трудовым коллективом предприятия «Мингаз», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Олег Корзун встретился с представителями «Мингаза». Какие вопросы интересовали сотрудников?-1

В диалоге приняли участие более 200 человек. На повестке не только рабочие, но и личные вопросы. Среди тем, которые интересовали специалистов «Мингаза», – озеленение и благоустройство города. В частности поднимался вопрос о развитии парка Медвежино. Кроме того многих интересовал ремонт и обслуживание подъездов, а также раздельный сбор и переработка бытовых отходов.

Олег Корзун встретился с представителями «Мингаза». Какие вопросы интересовали сотрудников?-4

Алексей Безмен, начальник контакт-центра УП «Мингаз»:
Действительно такие встречи очень полезны для коллектива и в принципе для самих граждан. Не всегда можно задать вопросы – в принципе увидеть вышестоящее руководство, в том числе и города – обычные люди, с которыми можно вести диалог и общаться.

Олег Корзун встретился с представителями «Мингаза». Какие вопросы интересовали сотрудников?-7

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Учитываю, что «Мингаз» работает с 1957 года. За этот период времени «Мингаз» шагает семимильными шагами, если брать на текущий момент, то получается у нас 6 500 километром сетей проложено. Последние годы, что касается аварийной ситуации, они минимизированы.

Олег Корзун встретился с представителями «Мингаза». Какие вопросы интересовали сотрудников?-10

На предприятии «Мингаз» уделяется особое внимание работе с населением. Действует круглосуточная горячая линия. Кроме того, до конца 2023 года в Минске на улице Петруся Бровки появится новый центр по обслуживанию населения.

# Предприятия Беларуси # общество # Олег Корзун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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