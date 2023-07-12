«Это же золотовалютный резерв – зерно». Лукашенко о важности уборочной кампании в Беларуси

Новости Беларуси. Личный контроль Президента – как залог порядка, развития и внедрения новых технологий. Накануне решалось будущее молочно-товарных ферм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит Александра Лукашенко в агрокомплекс «Юбилейный» поднял актуальные для всей страны вопросы. О современных коровниках, уборочной страде и в целом устойчивой работе животноводства и сельского хозяйства - Полина Королева.

Полина Королева, корреспондент:

Последние месяцы лета традиционно жаркие. Не только в сезонном календаре, но и в рабочем графике аграриев. В Беларуси продолжается уборочная кампания. Как посеяли, как ухаживали за полями и вот теперь, как проведут жатву – ответы на эти вопросы белорусы увидят в магазинах, также у себя на столе. Однако сегодня самое время подвести промежуточные итоги и поближе познакомиться с теми, кто работает на земле и, по сути, кормит нас.

Племенной завод в Клецком районе в 2022 году хотели присоединить к более успешному предприятию, шел активный поиск инвесторов. Но стоило сменить руководителя, и, оказалось, что работать и зарабатывать здесь тоже можно. Главное, чтобы у руля был хозяйственный человек, что не раз подчеркивал Президент. Сегодня «Красная звезда» обеспечена кормами, зерном, есть прибыль. «Условия для людей и труда совершенно другие». Президент напомнил о необходимости найти оптимальную цену МТК А лизинговые компании сами связываются с руководством, чтобы предложить сотрудничество. И эти перемены всего за год. Успешными темпами идет и уборочная кампания.



Артем Рудко, директор КСУП «Племенной завод Красная звезда»:

На данный момент организация заготовила 19 тысяч тонн сенажа (при годовой потребности 23 тысячи). И уже на данный момент мы убрали 3 100 тонн озимого ячменя. Урожайность озимого ячменя составляет 63,5 центнера с гектара.

При заготовке кормов на предприятии учитывают и то, что придется помогать менее урожайным в этом году хозяйствам. Конечно, погода всегда остается главным врагом аграриев, но никогда она не является оправданием. Если вовремя подкормить и ухаживать за культурами, все будет. Подтверждение тому – поле озимого ячменя, на котором в Клецком районе уже заканчивают уборку.

Сергей Матейко, главный агроном КСУП «Племенной завод Красная Звезда»:

Культура очень деликатная. Мы замаемся озимым ячменем уже восемь лет, не было проблем никогда по перезимовке. Главное в сроки посеять. Ну, а солома очень хрупкая. Если дотянуть с влажностью до 15-16 %, то есть вероятность больших потерь, чего мы не допускаем, убираем с минимальными потерями каждый год приходится подстраиваться под погоду. В этом году весна была холодная, дождливая, потом продолжительные засухи. Но несмотря на это все, мы сумели получить, защитить.

С поправкой на засуху в текущем году ожидается неплохой урожай зерновых и зернобобовых. Госзаказ будет закрыт – накануне такой прогноз озвучил перед главой государства профильный министр. Но Игорь Брыло подчеркнул: чтобы обеспечить устойчивую работу животноводства, необходимо дополнительно закупить зерно в России: порядка пол миллиона тонн. Александр Лукашенко отметил, что сегодня на рынке неплохая для закупок цена, потому действовать в этом направлении – верное решение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дешевого зерна хватает, не исключено, что цены еще просядут. Надо закупить. Если даже будет близко к себестоимости покупное зерно, если мощности есть — надо закупить и положить. Это же золотовалютный резерв – зерно. Зерно всегда пригодится.

Но возможность закупки не ослабила бдительность тех, кто сегодня работает в поле. Темп уборочной не снижается. Валерий Черкас в кабине комбайна в день проводит на рабочем месте до 10 часов. В планах намолотить как минимум полторы тысячи зерна. К слову, по должности Валерий не комбайнер, а заведующий ремонтной мастерской на предприятии. Потому белорусскую технику, которая помогает на земле, может оценить с профессиональной точки зрения.

Валерий Черкас, заведующий ремонтной мастерской КСУП «Племенной завод Красная Звезда»:

Техника хорошая. И работать на ней нужно и можно. Все просто в управлении простая. Лучшего нет. Мне удобно.