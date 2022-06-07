Белоруски выиграли по 50 тысяч в рекламной игре магазина «Санта». Какая покупка принесла женщинам победу?

Небывалая удача случилась сразу с двумя жительницами Пинска. Покупали обычные продукты к столу, а выиграли по 50 тысяч рублей каждая. Признаются, что за ходом игры особо не следили, а новости о выигрыше кругленькой суммы повергли в шок и самих, и родственников.

Алла Перец, победитель рекламной игры «Пора играть! Время побеждать!»:

Покупала продукты в «Санте» моей любимой, близкий магазин. Думаю, возьму еще кетчуп. Прошло сколько-то дней – позвонили. Потом говорят: чтобы убедиться, заходите на сайт, смотрите. Посмотрели – действительно так. Конечно, это очень большой шок.

Марина Селюжицкая, победитель рекламной игры «Пора играть! Время побеждать!»:

Это не передать словами. Большое спасибо организаторам, «Санте». Всегда туда ходим. Мы с мужем еще очень долго дискутировали, покупать ли эту колбасу, и решили, что да. И вот нам повезло.

Играть с магазинами «Санта» очень просто. Достаточно покупать товары, отмеченные специальными ценниками, и рассчитываться с помощью дисконтной карты, зарегистрированной на сайте ретейлера. За каждые два рубля с приобретенных игровых товаров система сама генерирует игровые коды. Они и участвуют в розыгрышах, которые проходят ежедневно.

Сергей Дубик, заместитель директора по маркетингу сети магазинов «Санта»:

В четвертом туре рекламной игры «Пора играть! Время побеждать!» приняли участие более 40 тысяч человек. Мы раздали более 200 денежных призов и сертификатов. Я думаю, что мы сделали большое количество людей счастливыми.