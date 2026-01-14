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Белорусов предупреждают о морозах до -30

14 января 2026 09:19
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Местами до -30 градусов. Ночь на 15 января обещает стать первой самой холодной в нынешнем зимнем сезоне. На территорию страны продолжают поступать арктические воздушные массы. Сильнее всего мороз будет по востоку Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергетики перешли на усиленный режим контроля подстанций и линий электропередачи, коммунальные службы создают запас топлива и обеспечивают готовность модульных котельных. К ликвидации возможных технологических нарушений готовы более 670 аварийно-восстановительных бригад общей численностью около 2,5 тысячи человек. 

Для поддержания комфортного температурного режима в жилфонде в условиях сильных морозов повышена температура в теплосетях страны. Батареи греют сильнее.

# Погода в Беларуси

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