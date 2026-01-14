Крупнейшая забастовка медсестёр прошла в Нью‑Йорке

В Нью‑Йорке состоялась крупнейшая в истории города забастовка медсестер. Почти 15 тысяч сотрудников сразу нескольких больниц вышли на пикеты, требуя безопасных условий труда, справедливого контракта и повышения уровня заботы о пациентах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У здания местного госпиталя медсестры держали плакаты «Пациенты важнее прибыли» и «Безопасные медсестры равно безопасные пациенты». Они заявляют: хроническая нехватка персонала вынуждает их работать на пределе возможностей, лишая шанса уделять достаточно времени каждому больному.

Сегодня мы участвуем в крупнейшей в истории забастовке медсестер в Нью-Йорке. И мы делаем это потому, что выступаем за улучшение ухода и безопасности наших пациентов, пока они находятся в больнице.

У нас не хватает медсестер. Пациентов слишком много. Я хочу проводить больше времени с ними. Я хочу быть у постели больного, но не могу, потому что бегаю из палаты в палату. Нам нужно больше поддержки. Нам нужно больше медсестер.

Профсоюз отмечает, что забастовка стала итогом многомесячных переговоров, которые не принесли прогресса по ключевым вопросам: численности персонала, медицинских льгот и условий безопасности.

К протестующим присоединился мэр Нью‑Йорка, который подчеркнул, что медсестры не требуют миллионов долларов, а лишь достойной оплаты труда и социальных гарантий. Городские власти призывают руководство больниц и профсоюз вернуться за стол переговоров и заключить честное соглашение.