В белорусской библиотеке хранят книги размером с почтовую марку. Посмотрите на эти экземпляры

Новости Беларуси. Телефон – это, пожалуй, самый привычный аксессуар в руке современного человека. А вот книга только начинает возвращаться в жизни молодых читателей, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. О ценности старинных книг не понаслышке знают в Борисовской центральной районной библиотеке имени Ивана Колодеева.

Не обошлось и без необычных экспонатов. Есть на выставке факсимильное издание первого букваря. В небольшой книге сохранены все карандашные пометки и заломы старинной бумаги. А по соседству на полках – огромные фолианты и не только.

Валентина Соколова, библиотекарь Борисовской центральной районной библиотеки имени И.Х.Колодеева:

Уникальные экспонаты, полиграфическое чудо. Это совсем маленькие издания, миниатюрные, потому что издание миниатюрных книг – это особое искусство. Когда выпустили миниатюрную книгу басен Крылова. Выпустила ее экспедиция ценных бумаг, то есть типография, которая деньги выпускает в Петербурге. Они написали: мы это сделали для того, чтобы показать степень развития полиграфического искусства в России. И, действительно, это было так. Книжка размером с почтовую марку – это работа художников, полиграфистов, типографских рабочих.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Наверное, такие маленькие издания можно читать разве что с лупой. Интересно, что в некоторых книжках помещалось несколько историй, а некоторые печатались лишь с одним произведением. Например, как эта. Небольшое стихотворение Пушкина:

День веселья, верь, настанет!

Сердце в будущем живет.

Настоящее – уныло.

Все мгновенно, все пройдет. Экспозиция редких книг еще только формируется. Это площадка, где к старинным фолиантам можно в прямом смысле слова прикоснуться.