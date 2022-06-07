В белорусской библиотеке хранят книги размером с почтовую марку. Посмотрите на эти экземпляры
Новости Беларуси. Телефон – это, пожалуй, самый привычный аксессуар в руке современного человека. А вот книга только начинает возвращаться в жизни молодых читателей, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
О ценности старинных книг не понаслышке знают в Борисовской центральной районной библиотеке имени Ивана Колодеева.
Не обошлось и без необычных экспонатов. Есть на выставке факсимильное издание первого букваря. В небольшой книге сохранены все карандашные пометки и заломы старинной бумаги. А по соседству на полках – огромные фолианты и не только.
Валентина Соколова, библиотекарь Борисовской центральной районной библиотеки имени И.Х.Колодеева:
Уникальные экспонаты, полиграфическое чудо. Это совсем маленькие издания, миниатюрные, потому что издание миниатюрных книг – это особое искусство. Когда выпустили миниатюрную книгу басен Крылова. Выпустила ее экспедиция ценных бумаг, то есть типография, которая деньги выпускает в Петербурге. Они написали: мы это сделали для того, чтобы показать степень развития полиграфического искусства в России. И, действительно, это было так. Книжка размером с почтовую марку – это работа художников, полиграфистов, типографских рабочих.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Наверное, такие маленькие издания можно читать разве что с лупой. Интересно, что в некоторых книжках помещалось несколько историй, а некоторые печатались лишь с одним произведением. Например, как эта. Небольшое стихотворение Пушкина:
День веселья, верь, настанет!
Сердце в будущем живет.
Настоящее – уныло.
Все мгновенно, все пройдет.
Экспозиция редких книг еще только формируется. Это площадка, где к старинным фолиантам можно в прямом смысле слова прикоснуться.
Елена Копыток, директор Борисовской центральной районной библиотеки имени И.Х.Колодеева:
Прежде всего это экскурсионное обслуживание, знакомство с книгой. Но, естественно, это библиотека, поэтому можно книгу взять, и полистать, и почитать, и познакомиться, потому что во всех изданиях есть информация, то, что читателю и важно. В коллекции у нас насчитывается сейчас больше 2 000 изданий, и она постоянно будет пополняться. Здесь представлены так называемые редкие книги, но у нас еще есть две тематические коллекции, они тоже входят в эту экспозицию, но территориально находятся в других отделах. Это так называемая наполеоновская коллекция, коллекция книг по истории наполеоновских войн. Она находится в мемориально-выставочном зале Ивана Колодеева. Это история войны 1812 года. И тематическая коллекция, посвященная городам-побратимым Борисова. Она находится у нас в экспозиции «Партнеры, друзья, побратимы». Там можно познакомиться с достопримечательностями, историей, культурой и литературой 22 городов-побратимов нашего Борисова. Эти коллекции пополняются по-разному.
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