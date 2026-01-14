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Строительный кран упал на пассажирский поезд в Таиланде – погибли более 20 человек

14 января 2026 09:24
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Чрезвычайное происшествие в Таиланде. Там большой строительный кран упал на пассажирский поезд, после чего состав сошел с рельсов и загорелся. Прибывшие пожарные одновременно тушили огонь и спасали людей из вагонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительный кран упал на пассажирский поезд в Таиланде – погибли более 20 человек-2

В результате инцидента погибли как минимум 22 человека, около 40 получили травмы. Не исключено, что количество жертв и пострадавших увеличится, так как продолжаются поисково-спасательные работы. 

По данным местных СМИ, в поезде в момент ЧП находились около 200 пассажиров. Трагедия произошла на участке строительства эстакады скоростной железнодорожной линии. Власти приступили к расследованию причин происшествия.

# ЧП

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