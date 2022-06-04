Сбит немецкими зенитчиками. Лётчик Николай Загуменников чуть не погиб в боях за Венгрию

Анастасия Топик, ученица школы № 51 Минска:

Мой прадедушка Николай Иванович Загуменников родился в 1923 году в селе Октябрьское Воронежской области. Окончил Оренбургской летное училище, летал на штурмовиках Ил-2 на Юго-Западном фронте. Был сбит немецкими зенитчиками в боях за освобождение Венгрии, ранен в ногу. На парашюте выпрыгнул из падающего самолета. В военном госпитале познакомился с прабабушкой, Марией Георгиевной – медсестрой.