Сбит немецкими зенитчиками. Лётчик Николай Загуменников чуть не погиб в боях за Венгрию

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Анастасия Топик, ученица школы № 51 Минска:
Мой прадедушка Николай Иванович Загуменников родился в 1923 году в селе Октябрьское Воронежской области. Окончил Оренбургской летное училище, летал на штурмовиках Ил-2 на Юго-Западном фронте. Был сбит немецкими зенитчиками в боях за освобождение Венгрии, ранен в ногу. На парашюте выпрыгнул из падающего самолета. В военном госпитале познакомился с прабабушкой, Марией Георгиевной – медсестрой.
Родилась прабабушка в 1924 году в Калужкой области, окончила акушерский техникум в Калуге. После войны они поженились, жили в Ленинграде, Умани, Павлограде, Чернигове. Прадед окончил высшую Военную академию в Ленинграде, преподавал в Черниговском высшем военном училище летчиков. Ушел в отставку в звании подполковника, награжден орденом Боевого Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Великой Отечественной войны и медалями. Прабабушка работала медсестрой в военном госпитале, награждена орденом Великой Отечественной войны и медалями.
Спасибо героям моей семьи, спасибо героям моей страны!