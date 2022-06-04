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Сбит немецкими зенитчиками. Лётчик Николай Загуменников чуть не погиб в боях за Венгрию

04 июня 2022 11:59
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Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.  

Сбит немецкими зенитчиками. Лётчик Николай Загуменников чуть не погиб в боях за Венгрию-1

Анастасия Топик, ученица школы № 51 Минска:  
Мой прадедушка Николай Иванович Загуменников родился в 1923 году в селе Октябрьское Воронежской области. Окончил Оренбургской летное училище, летал на штурмовиках Ил-2 на Юго-Западном фронте. Был сбит немецкими зенитчиками в боях за освобождение Венгрии, ранен в ногу. На парашюте выпрыгнул из падающего самолета. В военном госпитале познакомился с прабабушкой, Марией Георгиевной – медсестрой.  

Сбит немецкими зенитчиками. Лётчик Николай Загуменников чуть не погиб в боях за Венгрию-4

Родилась прабабушка в 1924 году в Калужкой области, окончила акушерский техникум в Калуге. После войны они поженились, жили в Ленинграде, Умани, Павлограде, Чернигове. Прадед окончил высшую Военную академию в Ленинграде, преподавал в Черниговском высшем военном училище летчиков. Ушел в отставку в звании подполковника, награжден орденом Боевого Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Великой Отечественной войны и медалями. Прабабушка работала медсестрой в военном госпитале, награждена орденом Великой Отечественной войны и медалями.  

Спасибо героям моей семьи, спасибо героям моей страны!  

# Великая Отечественная война # общество # Николай Загуменников # Анастасия Топик # Фотофакт

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