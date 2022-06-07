Елфимов: мировая пресса завизжала, что ЕС наконец вынес на свет то, что так долго вынашивал. Чем же это оказалось?

В Европейском союзе утвердили новые санкции против России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый шестой пакет предусматривает введение эмбарго на импорт российской нефти в течение полугода, а импорт нефтепродуктов должен будет прекратиться через восемь месяцев.

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу хорошие новости? Вот очередная. Мировая пресса радостно завизжала: «В ночь на 31 мая Европейский союз вынес наконец на свет софитов то, что так долго вынашивал!» Причем всем коллективом. И чем же это оказалось?

Все думали, что это будет шестой пакет жесточайших санкций против России и Беларуси. Многие надеялись, что это будет полное эмбарго, то есть запрет на закупку европейцами российской нефти – ни капли врагу, вернее – ни капли Евросоюзу! Или полный запрет даже через посредников торговать белорусским калием.

Одним словом, русофобия, доведенная долгим терпением до крайней степени визга, буквально зашкаливала и порождала самые фантастичные сценарии европейской мести за непослушание.