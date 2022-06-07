Елфимов: мировая пресса завизжала, что ЕС наконец вынес на свет то, что так долго вынашивал. Чем же это оказалось?
В Европейском союзе утвердили новые санкции против России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый шестой пакет предусматривает введение эмбарго на импорт российской нефти в течение полугода, а импорт нефтепродуктов должен будет прекратиться через восемь месяцев.
На эту тему рассуждает международный эксперт Вадим Елфимов.
Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу хорошие новости? Вот очередная. Мировая пресса радостно завизжала: «В ночь на 31 мая Европейский союз вынес наконец на свет софитов то, что так долго вынашивал!» Причем всем коллективом. И чем же это оказалось?
Все думали, что это будет шестой пакет жесточайших санкций против России и Беларуси. Многие надеялись, что это будет полное эмбарго, то есть запрет на закупку европейцами российской нефти – ни капли врагу, вернее – ни капли Евросоюзу! Или полный запрет даже через посредников торговать белорусским калием.
Одним словом, русофобия, доведенная долгим терпением до крайней степени визга, буквально зашкаливала и порождала самые фантастичные сценарии европейской мести за непослушание.
Вадим Елфимов:
Собственно, сколько стоит этот горшок санкционных отходов? И сколько от него будет отходить объединенная русофобией Европа? И отойдет ли бедняжка вообще? В Германии, например, инфляция уже скакнула на 8 % – это в целом по товарной массе, а в области отопления жилищ и насыщения тел едой она уже выросла на 50 %. В отделившейся Британии и вовсе официально ввели понятие «энергетической бедности» – это когда между камином и сосиской выбирают овсянку. Впрочем, и геркулесовой каши скоро не станет, ибо, как говорили классики, овес нынче дорог.
И это хорошая новость, ибо посевная в Беларуси и России, где все хорошо и с удобрениями, и с соляркой, не только не сорвана, а даже обещает рекордные урожаи. И вообще, все у нас будет хорошо и на всех полях.
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