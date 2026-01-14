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Международный аэропорт Вены временно прекратил работу

14 января 2026 09:01
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Вена в плену транспортного коллапса. Международный аэропорт столицы Австрии временно прекратил работу из‑за сильного обледенения взлетно‑посадочных полос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Толстый слой льда сделал невозможным безопасные взлеты и посадки, и все рейсы были приостановлены. Самолеты перенаправляли в соседние города: Мюнхен, Франкфурт, Кельн и Венецию. Сложности возникли и в других странах региона. Аэропорты Праги, Братиславы и Будапешта также ограничивали работу из-за ледяного дождя и снегопадов. 

Австрийские железные дороги предупредили о задержках в северных и восточных регионах. В последние дни Вена уже сталкивалась с массовыми задержками. До 20 % вылетов и 10 % прилетов проходили позже графика. Авиакомпании предлагают пассажирам бесплатное перебронирование, но специалисты предупреждают, что задержки и отмены рейсов могут продолжиться и в ближайшие сутки.

# Природные катаклизмы

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