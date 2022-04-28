«В рукопашном бою уничтожил семь немецких солдат». Почему раненый Иван Воробей продолжал воевать?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

Глеб Веремеев, ученик гимназии №50:

Прадедушка Воробей Иван Антонович во время Великой Отечественной войны защищал Ленинград в составе артиллерийского полка, за что был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Дальнейший боевой путь Иван Антонович продолжил в звании сначала младшего, а потом и старшего сержанта стрелкового полка в Новгородской дивизии. Был помощником командира взвода. В боях за освобождение Эстонии на реке Нарва в июле 44-го форсировал водную преграду один из первых в роте. Смелым броском он достиг траншеи противника, в рукопашном бою уничтожил семь немецких солдат. Своими смелыми действиями подтолкнул подчиненных на решительный штурм, что обеспечило успех боя роты. Был ранен, но продолжал вести огонь по противнику. За этот подвиг прадед был награжден Орденом Славы III степени.