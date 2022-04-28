«В рукопашном бою уничтожил семь немецких солдат». Почему раненый Иван Воробей продолжал воевать?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Глеб Веремеев, ученик гимназии №50:
Прадедушка Воробей Иван Антонович во время Великой Отечественной войны защищал Ленинград в составе артиллерийского полка, за что был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Дальнейший боевой путь Иван Антонович продолжил в звании сначала младшего, а потом и старшего сержанта стрелкового полка в Новгородской дивизии. Был помощником командира взвода. В боях за освобождение Эстонии на реке Нарва в июле 44-го форсировал водную преграду один из первых в роте. Смелым броском он достиг траншеи противника, в рукопашном бою уничтожил семь немецких солдат. Своими смелыми действиями подтолкнул подчиненных на решительный штурм, что обеспечило успех боя роты. Был ранен, но продолжал вести огонь по противнику. За этот подвиг прадед был награжден Орденом Славы III степени.
Глеб Веремеев:
Также мой прадед Иван Антонович, отражая контратаки противника из своего автомата, уничтожил пять немецких солдат. За этот мужественный бой прадед получил медаль «За боевые заслуги». Он участвовал в освобождении Кенигсберга. А закончил войну на подступах Берлина. Был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Прадедушка был тяжело ранен, что сказывалось на его здоровье. Однако и после войны у него было много достижений. Работал в колхозе, был очень почетным и уважаемым человеком. Ивану Антоновичу присвоили звание «Заслуженного работника сельского хозяйства Белорусской ССР». Награжден медалью «Ветеран труда».
Глеб Веремеев:
После войны прадеда нашла еще одна награда – Орден Отечественной войны I степени. Прадедушка прожил долгую, плодотворную и, несмотря на войну, счастливую жизнь. У него три сына, пять внуков и пять правнуков. Умер он в 2012 году в возрасте 92 лет. И память об этом человеке в нашей семье будет жить вечно. Спасибо герою моей семьи, спасибо героям моей страны.
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