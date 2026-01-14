Общенациональная забастовка прошла в Португалии

Португалия парализована общенациональной забастовкой. Она вызвала перебои в работе транспорта, отмену поездов и задержку авиарейсов. Закрыты школы и больницы. Миллионы людей по всей стране вышли на улицы, протестуя против трудовой реформы, предложенной правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению португальцев, она является атакой на права трудящихся, так как упрощает условия и правила увольнения сотрудников. А также сокращает отпуск женщинам по уходу за ребенком, урезает социальные льготы. Профсоюзы назвали трудовую реформу преступлением против молодежи, женщин, семей и уязвимых слоев населения.

Мануэль Нобре, учитель (Португалия):

Правительство не может продолжать настаивать на этой политике и мерах, которые только ухудшают положение работающих и живущих на одну зарплату. Поэтому учителя тоже выходят на улицы, потому что этот пакет мер создаст еще большую нестабильность на рынке труда и дополнительные трудности в первую очередь в повседневной жизни педагогов. Мы здесь, чтобы громко заявить правительству, что этот пакет должен быть отклонен.

Это далеко не первая масштабная акция протеста против трудовой реформы. В декабре прошла крупнейшая за более чем 10 лет общенациональная забастовка.

Тем не менее правительство не намерено отказываться от своих решений, заявляя, что они пойдут на пользу и повысят производительность труда, что простимулирует экономический рост. Отметим, что Португалия – одна из самых бедных стран Западной Европы с высоким уровнем безработицы.