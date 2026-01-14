Жители четырёхэтажки в Борисове создали настоящую галерею в подъезде
Четырехэтажный дом в Борисове превратился в арт-объект. Подъезд типового дома 1960-х годов на проспекте Революции стал настоящей галереей. Идея преображения пришла в голову семье, которая недавно переехала в этот дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь пространство выглядит совершенно иначе, на стенах разместились оригинальные картины. Гости и соседи могут любоваться разнообразными работами: от пейзажей и абстракций до этнических мотивов.
Лариса Небышинец, жительница Борисова:
Я считаю, что подъезд – это вообще продолжение нашей квартиры. Квартира красивая, а подъезд не очень. И просто с мужем решили немножко облагородить. Соседи наши были не против и помогли в денежном плане.
Супруги не ограничились преображением подъезда, они привели в порядок и территорию возле дома. Весной благоустройство продолжится.