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Жители четырёхэтажки в Борисове создали настоящую галерею в подъезде

14 января 2026 09:08
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Четырехэтажный дом в Борисове превратился в арт-объект. Подъезд типового дома 1960-х годов на проспекте Революции стал настоящей галереей. Идея преображения пришла в голову семье, которая недавно переехала в этот дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители четырёхэтажки в Борисове создали настоящую галерею в подъезде-2

Теперь пространство выглядит совершенно иначе, на стенах разместились оригинальные картины. Гости и соседи могут любоваться разнообразными работами: от пейзажей и абстракций до этнических мотивов.

Жители четырёхэтажки в Борисове создали настоящую галерею в подъезде-4

Лариса Небышинец, жительница Борисова:
Я считаю, что подъезд – это вообще продолжение нашей квартиры. Квартира красивая, а подъезд не очень. И просто с мужем решили немножко облагородить. Соседи наши были не против и помогли в денежном плане.

Жители четырёхэтажки в Борисове создали настоящую галерею в подъезде-6

Супруги не ограничились преображением подъезда, они привели в порядок и территорию возле дома. Весной благоустройство продолжится.

# Хобби # ЖКХ

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