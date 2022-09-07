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Развивать пять видов интеллекта в комплексе. Почему это важно для ребёнка в будущем?

07 сентября 2022 15:13
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Дополнительное образование детей – очень важное звено в воспитании многогранной личности, ее развитии и ранней профессиональной ориентации. При этом возникает множество проблем со свободным временем, желаниями и выбором хорошей организации. О том, как вовлечь ребенка во внешкольную образовательную активность и что должно быть в приоритете – качество или количество кружков, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Развивать пять видов интеллекта в комплексе. Почему это важно для ребёнка в будущем?-1

Валентина Дробышевская, учитель русского язык и литературы, член Союза писателей Беларуси:
Сегодня современная система образования говорит о том, чтобы мы развивали все пять видов интеллекта в комплексе. Это метальный интеллект – мышление критическое, стратегическое, логическое мышление. Это духовный интеллект. Потому что, если у нас не будет приоритетов, не будем знать, что ценность, а к чему нельзя прикасаться мне – это тоже будет большая проблема. Дальше у нас есть физический интеллект. Если здоровье без таблеток – это самое главное, наверное, сегодня достояние каждого человека. Это тоже важно. Далее эмоциональный интеллект, без которого сегодня никуда. Есть даже специальные дополнительные кружки, факультативы, которые способствуют развитию эмоционального интеллекта. Именно в комплексе эти все пять видов интеллекта сегодня…

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Формируют гармоничную личность.

Валентина Дробышевская:
Да, формируют разносторонне развитую личность.

«Им все неинтересно». Почему некоторые дети не хотят ходить в кружки и секции – подробнее здесь.

# Дети # общество # Валентина Дробышевская # Наталья Надольская # Фотофакт

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