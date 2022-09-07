Только мама может увидеть задатки, которыми наделила природа. Как дать возможность ребёнку самому выбрать кружок или секцию?

Дополнительное образование детей – очень важное звено в воспитании многогранной личности, ее развитии и ранней профессиональной ориентации. При этом возникает множество проблем со свободным временем, желаниями и выбором хорошей организации. О том, как вовлечь ребенка во внешкольную образовательную активность и что должно быть в приоритете – качество или количество кружков, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У меня есть одна знакомая, которая к началу учебного года, помимо всех прочих принадлежностей, покупает ежедневник. Потому что ее сын занимается гимнастикой, рисованием, английским, шахматами, и еще у него есть кружок робототехники. Поэтому, чтобы не запутаться, куда и в какое время нужно идти, она использует этот ежедневник.

Валентина Дробышевская, учитель русского языка и литературы, член Союза писателей Беларуси:

Хочу спросить. Вы привели пример знакомой мамы, которая в ежедневник записывает занятия ребенка. Какого возраста ребенок? Наталья Надольская:

По-моему, 8-10 лет – что-то такое. Подросток. Валентина Дробышевская:

Вы знаете, что на самом деле очень многое зависит от возраста ребенка? Потому что мы прекрасно знаем, даже из своего опыта, думаю, что все мамы со мной согласятся, ребенок в первом-втором классе хочет все. Здесь у нас, опять же, стоит дилемма – как нам поступить? Отнять у ребенка детство, как говорят многие, или, наоборот, предоставить ему широкие возможности, чтобы он хоть в чем-то проявил себя. Потому что для каждой мамы это нормально – ее ребенок самый лучший. Здесь я бы дала такой совет, думаю, что вы со мной согласитесь: пусть ребенок пробует. Например, выбрав изначально пять – я хочу танцевать, рисовать, заниматься бисероплетением, что-то еще – как правило, через два месяца после занятий, даже через месяц, ребенок выбирает что-то свое. Ребята, думаю, вы тоже с этим согласны. Было у вас такое, что вы хотели всем заниматься?

Артем Ярмолич, занимается в Образцовом театре юношеского творчества:

Было, но при определенном возрасте. Наталья Надольская:

В каком возрасте вы хотели все и сразу? Артем Ярмолич:

В детстве. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Первый-второй класс, наверное? Начало обучения. Артем Ярмолич:

Да, были фантазии тогда.