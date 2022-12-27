Уникальный зарядный комплекс открыли в Беларуси. Сколько уходит на подпитку авто и как работает магазин без продавцов?

Новости Беларуси. Умеют считать деньги и экономить владельцы электрокаров. Все больше белорусов предпочитают бензину розетку и выигрывают в цене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Единственное, что огорчало любителей современных автомобилей с электроприводом – неразвитая инфраструктура. Сегодня эта сфера активно совершенствуется. Очередной весомый шаг – запуск первого супербыстрого зарядного комплекса. Этот пилотный проект уникальный в СНГ. В чем его эксклюзивность? Ответ в материале Глеба Прокофьева.

Три, два, один – старт! Прорыв в электрозарядной инфраструктуре. В белорусский столице начал работу первый супербыстрый зарядный комплекс. Аналогов ему в странах постсоветского пространства не найти.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Ключевая особенность нового оборудования – это скорость. На зарядку электрокара уйдет не больше 10 минут. После чего на протяжении 300 километров можно не думать о новой подпитке. В Минске заработал первый супербыстрый зарядный комплекс. Подробнее здесь.

Новый комплекс включает в себя восемь станций для зарядки электрокаров. Из них семь 100-киловаттные и одна на 350 киловатт. Здесь же и станция подпитки электробусов. Водители не стали тянуть резину и уже ощутили все прелести электрозарядных новаций.

Иван Вдовенко, автовладелец:

Мы привыкли к двигателям внутреннего сгорания. На заправку приехал, пистолет вставил, пять минут – и полетел. Все хорошо и прекрасно. Тут был дискомфорт по зарядке – надо 30 минут постоять. Эта проблема устранилась, потому что больше стало зарядных станций, станции стали мощные. А как построили вот эту станцию, я думаю, все будет прекрасно.

Дмитрий Никонович, водитель электробуса:

Порядка 90 километров – пробег электробуса. Желательно, конечно, 30 километров проезжаешь – заряжаешь. Зарядка занимает на таком комплексе минут 10-15, не более, поэтому очень хороший комплекс. На территории электрозарядного комплекса расположился и магазин автономной торговли. Суперсовременный объект работает без продавцов-операторов. Компьютерные технологии выполняют весь функционал за человека.

Максим Сусаренко, начальник отдела эксплуатации зарядной инфраструктуры производственного объединения «Белоруснефть»:

Вы можете скачать мобильное приложение по ссылке, установить его на мобильный телефон, привязать к нему мобильную карточку. И далее, следуя инструкции на велком-стенде, отсканировав QR-код, войти в магазин. За работу системы отвечают несколько контуров, первое – это система трекинга, общая камера, которая при входе в магазин добавляет трек к вам. И следит за вашим передвижением по магазину. Далее, при нахождении возле прилавка работает второй контур – это глубинные камеры, которые следят за движением ваших рук. И третий контур – контур весовых лотков, на которых размещены различные товары. Как только вы взяли какой-то товар с лотка, система понимает, что конкретно вы, конкретно ваша рука. Когда я выйду из магазина, процесс занимает пару минут, мне выставится чек о покупке.

За последние четыре года в нашей стране введено в эксплуатацию свыше 600 зарядных станций. Больше половины из них – станции быстрой зарядки. К слову, к первой супербыстрой руку приложили и отечественные производители: софт и основные комплектующие – белорусские.

Тарас Мурог, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Наше предприятие занималось полностью разработкой, отлаживанием этого заправочного комплекса целиком. Это инновационный продукт. Плюс развитие инфраструктуры городского транспорта, электробусов и электрогрузовика, которые были представлены здесь.