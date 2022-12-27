Уникальный зарядный комплекс открыли в Беларуси. Сколько уходит на подпитку авто и как работает магазин без продавцов?
Новости Беларуси. Умеют считать деньги и экономить владельцы электрокаров. Все больше белорусов предпочитают бензину розетку и выигрывают в цене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Единственное, что огорчало любителей современных автомобилей с электроприводом – неразвитая инфраструктура. Сегодня эта сфера активно совершенствуется. Очередной весомый шаг – запуск первого супербыстрого зарядного комплекса. Этот пилотный проект уникальный в СНГ. В чем его эксклюзивность?
Ответ в материале Глеба Прокофьева.
Три, два, один – старт!
Прорыв в электрозарядной инфраструктуре. В белорусский столице начал работу первый супербыстрый зарядный комплекс. Аналогов ему в странах постсоветского пространства не найти.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Ключевая особенность нового оборудования – это скорость. На зарядку электрокара уйдет не больше 10 минут. После чего на протяжении 300 километров можно не думать о новой подпитке.
В Минске заработал первый супербыстрый зарядный комплекс. Подробнее здесь.
Новый комплекс включает в себя восемь станций для зарядки электрокаров. Из них семь 100-киловаттные и одна на 350 киловатт. Здесь же и станция подпитки электробусов. Водители не стали тянуть резину и уже ощутили все прелести электрозарядных новаций.
Иван Вдовенко, автовладелец:
Мы привыкли к двигателям внутреннего сгорания. На заправку приехал, пистолет вставил, пять минут – и полетел. Все хорошо и прекрасно. Тут был дискомфорт по зарядке – надо 30 минут постоять. Эта проблема устранилась, потому что больше стало зарядных станций, станции стали мощные. А как построили вот эту станцию, я думаю, все будет прекрасно.
Дмитрий Никонович, водитель электробуса:
Порядка 90 километров – пробег электробуса. Желательно, конечно, 30 километров проезжаешь – заряжаешь. Зарядка занимает на таком комплексе минут 10-15, не более, поэтому очень хороший комплекс.
На территории электрозарядного комплекса расположился и магазин автономной торговли. Суперсовременный объект работает без продавцов-операторов. Компьютерные технологии выполняют весь функционал за человека.
Максим Сусаренко, начальник отдела эксплуатации зарядной инфраструктуры производственного объединения «Белоруснефть»:
Вы можете скачать мобильное приложение по ссылке, установить его на мобильный телефон, привязать к нему мобильную карточку. И далее, следуя инструкции на велком-стенде, отсканировав QR-код, войти в магазин. За работу системы отвечают несколько контуров, первое – это система трекинга, общая камера, которая при входе в магазин добавляет трек к вам. И следит за вашим передвижением по магазину.
Далее, при нахождении возле прилавка работает второй контур – это глубинные камеры, которые следят за движением ваших рук. И третий контур – контур весовых лотков, на которых размещены различные товары. Как только вы взяли какой-то товар с лотка, система понимает, что конкретно вы, конкретно ваша рука. Когда я выйду из магазина, процесс занимает пару минут, мне выставится чек о покупке.
За последние четыре года в нашей стране введено в эксплуатацию свыше 600 зарядных станций. Больше половины из них – станции быстрой зарядки. К слову, к первой супербыстрой руку приложили и отечественные производители: софт и основные комплектующие – белорусские.
Тарас Мурог, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:
Наше предприятие занималось полностью разработкой, отлаживанием этого заправочного комплекса целиком. Это инновационный продукт. Плюс развитие инфраструктуры городского транспорта, электробусов и электрогрузовика, которые были представлены здесь.
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы заметили, что рост электротранспорта в Республике Беларусь шагает семимильными шагами. Если в 2020 году у нас на учете находилось в пределах 80-90 машин, то уже по итогам этого года мы приближаемся к цифре 4 000 машин. Очень важно, что наша республиканская промышленность целенаправленно ведет работу в разных направлениях.
В планах к 2030-му построить почти 90 супербыстрых зарядных комплексов. В том числе более широкой конфигурации. Они будут располагаться как в городах, так и вблизи основных автомагистралей.
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