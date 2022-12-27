В Минске заработал первый супербыстрый зарядный комплекс

Новости Беларуси. В Минске 27 декабря открыли первый супербыстрый зарядный комплекс для электромобилей. Теперь потребуется лишь 10 минут, чтобы без проблем преодолеть путь длиною в 300 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый инфраструктурный объект включает 8 станций для зарядки электрокаров и пост для электробусов, а также систему накопления, модуль динамического распределения мощности и магазин. Этот пилотный проект – уникальный на территории стран СНГ. Софт и основные комплектующие – белорусские.

Андрей Котик, заместитель генерального директора производственного объединения «Белоруснефть»:

Этот объект уникален тем, что здесь применено динамическое распределение мощности среди зарядных станций. То есть по количеству электромобилей распределяется оптимально та мощность, которая подключена к этой системе. Еще одно инновационное решение – это система накопления. Система накопления – это тот двигатель, который развивает электромобили. Пархомчик: рост электротранспорта в Беларуси шагает семимильными шагами, приближаемся к цифре 4000 машин. Читайте здесь.