Авдонин об ОДКБ: «На военно-политической карте мира сформировалась мощная самодостаточная структура»

Благодаря усилиям Беларуси ОДКБ поднялась на новую ступень развития. Прежде всего, это касается коллективного принятия решений по применению сил и средств. Итоги прошедшего саммита Организации в Минске продолжают подводить эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За год председательства нашей страны в ОДКБ удалось разрубить карабахский узел, помирить Таджикистан и Кыргызстан. В процессе создания и единая система ПВО – воздушный щит объединения. На политической и военно-политической карте мира сформировалась мощная самодостаточная структура, которая ориентирована не на конкуренцию с НАТО, а в первую очередь на защиту суверенитета стран-участниц ОДКБ. Североатлантический альянс буквально толкает наши государства к более тесному сотрудничеству, размещая военный контингент у наших рубежей. 20 тысяч военных НАТО сконцентрированы сегодня в Польше и странах Прибалтики. Современные вызовы сплетают национальные интересы участников Организации Договора о коллективной безопасности – тема единства и сплочения актуальна как никогда. Эффективно отражать информационные атаки позволит создание единого пресс-центра ОДКБ. Ведь именно недоработки в этом направлении ведут к разворачиванию гибридных войн.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Те задачи, которые ставились перед Беларусью, были реализованы в наиболее эффективной и максимальной форме отдачи. На политической и военно-политической карте мира сформировалась мощная самодостаточная структура. Это говорит о том, что решение о коллективном применении сил и средств и совершенствование этой системы позволяет оперативно реагировать на любые провокации и вызовы со стороны НАТО.

Принято в том числе решение о создании единого пресс-центра ОДКБ. Тем самым мы разрываем монополию, которая была установлена Западом в медийном поле, глобальном медийном поле – это главное. Потому что мы видим, что сейчас основные войны на первой стадии идут как раз в информационном поле. И таким образом мы доносим свою точку зрения, освещаем ее и не даем возможности Западу искажать нашу позицию и демонстрировать наши намерения по созданию мира, созданию безопасности.