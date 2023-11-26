Беларусь увеличила численность благородного оленя почти в 10 раз с начала нулевых

Беларусь славится своими уникальными природными богатствами. И мы не только храним, но и приумножаем их. Ученые успешно работают над увеличением популяции редких животных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Расселяют оленей, зубров по заповедникам и паркам. Финансовая поддержка – те деньги, которые платят охотники в виде пошлин. Но и здесь не без ложки дегтя. Браконьеры периодически незаконно истребляют зверя. Борются с ними финансовой и уголовной ответственностью.

Так, нарушителям придется возместить вред, причиненный окружающей среде в размере почти 45 тысяч рублей за зубра, за благородного оленя – больше 10, за косулю – 4,5 тысячи рублей. Но на самом деле вред куда более весомый. Например, здоровый зубр, убитый варварским способом, – это огромная потеря для экосистемы страны. И зная об ответственности, тем не менее браконьеры бьют по запрещенным целям. Одна из отговорок – перепутал зверя. Специалисты в такое верят с трудом. Ведь обычно охотник знает, в кого будет целиться. Стоит ли незаконная овчинка выделки, разбирался Глеб Прокофьев. Островецкий вольер в 220 гектаров. Обитатели здешней фауны под бдительным присмотром лесников круглые сутки. Эксперты просчитали все, чтобы экоусловия были приближены к реальным, а обитателям – максимально комфортно.

Виктор Урбанович, ведущий инженер по охотничьему хозяйству Островецкого опытного лесхоза:

Есть отличие, но очень маленькое. В природе мы кормим только по мере необходимости, когда высокий снежный покров и кормовая база поменьше. А в вольере мы уже зиму, половину весны, половину осени – кормим постоянно. Первыми новоселами Островецкого вольера стали благородные олени, которых завезли из Беловежской пущи в 2006-м. Позже их соседями стали лани, пятнистые олени и муфлоны.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Сейчас в вольере находятся около 200 особей животных. Для них созданы идеальные условия. Просторно и много еды. В райдере зверей и любимые лакомства.

В меню – сено, картофель, свекла, овес, пшеница. Кормят обитателей лесной гостиницы ежедневно с середины ноября по апрель. Внимательный уход за животными уже дал свои результаты. Популяция оленя в островецком лесу увеличилась в разы. Виктор Урбанович:

25 особей было оленя благородного, а сейчас уже 200 с чем-то. Это привлекает и иностранных охотников, и местных охотников.