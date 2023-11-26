Божена Ерёмич: «Мы получаем уже приглашения на другие международные конкурсы»

Элеонора Качаловская стала первой вице-мисс на международном конкурсе «Мисс Европа Континенталь 2023» в Неаполе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Перед белорусской не устояли взыскательные европейские судьи. Покорил публику и финальный наряд конкурсантки. Голубое платье со стразами уже прозвали «Беларусь синеокая».

Элеонора Качаловская, первая вице-мисс на Международном конкурсе «Мисс Европа Континенталь 2023»:

Я рада, что участницы отзывались про мою страну и меня, как про что-то очень элегантное, утонченное. Мне понравилось, что я стала как ассоциация со своей страной.

Божена Еремич, художественный руководитель Национальной школы красоты:

Мы получаем уже приглашения на другие международные конкурсы, в том числе один из самых масштабных конкурсов красоты – «Мисс Вселенная».