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Божена Ерёмич: «Мы получаем уже приглашения на другие международные конкурсы»

26 ноября 2023 18:16
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Элеонора Качаловская стала первой вице-мисс на международном конкурсе «Мисс Европа Континенталь 2023» в Неаполе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Перед белорусской не устояли взыскательные европейские судьи. Покорил публику и финальный наряд конкурсантки. Голубое платье со стразами уже прозвали «Беларусь синеокая».

Божена Ерёмич: «Мы получаем уже приглашения на другие международные конкурсы»-1

Элеонора Качаловская, первая вице-мисс на Международном конкурсе «Мисс Европа Континенталь 2023»:
Я рада, что участницы отзывались про мою страну и меня, как про что-то очень элегантное, утонченное. Мне понравилось, что я стала как ассоциация со своей страной.

Божена Еремич, художественный руководитель Национальной школы красоты:
Мы получаем уже приглашения на другие международные конкурсы, в том числе один из самых масштабных конкурсов красоты – «Мисс Вселенная».

Подробности в видео.

# Конкурс красоты # общество # Элеонора Качаловская # Божена Еремич # Фотофакт

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