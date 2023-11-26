Пётр Петровский: Лукашенко без потрясений произвёл белорусскую консервативную революцию!

Григорий Азаренок, СТВ:

Минск был разрушен. Но вдруг возникли эти дворцы, настоящие храмы науки, храмы офицеров, храмы творчества. И это же проецировало масштабных людей. Идет рабочий, хозяин земли. Это были гиганты, это были титаны. А в какой момент, может быть, интеллигенция, а может быть, и общество решили сузиться?

Петр Петровский, философ, политолог:

Мы помним это все. Конец 80-х годов, когда попытались из великой белорусской культуры, создать какой-то отрыжку колониализма. И в этой связи, конечно же, я вспоминаю вот эти различного рода провокационные вещи, различного рода кружки, тутэйшие и другие. Само название, опять возвратиться от белорусов к тутэйшим каким-то, без имени, без племени, без ничего. И они это подсовывали. Почему? Потому что это их ментальность.

Григорий Азаренок:

А сейчас они уже оправдывают крэсы. Они уже хотят стать снова территорией.

Петр Петровский:

Они оправдывают крэсы, потому что им платят за это.

Григорий Азаренок:

Но белорусу нужен большой масштаб. Его мысли, его мечте, его полету, его творчеству, его духу нужен большой масштаб.

Петр Петровский:

Не просто большой. Беларусь формировалась в рамках крупного красного социалистического проекта. И всегда максимально была в него интегрирована. Даже, казалось бы, проект многофункционального космического корабля «Буран», часть этого проекта реализовалась в рамках Академии наук, в Советской Белоруссии тогда. Мы видим сейчас космические программы в рамках Союзного государства. Это космос, это ядерные программы, это искусственный интеллект.

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