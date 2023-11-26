Пётр Петровский: Лукашенко без потрясений произвёл белорусскую консервативную революцию!

О советском наследии, прогрессе и белорусской философии. Политолог, философ Петр Петровский в проекте «МЫ!» Григория Азаренка.
О советском наследии, прогрессе и белорусской философии. Политолог, философ Петр Петровский в проекте «МЫ!» Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, СТВ:
Минск был разрушен. Но вдруг возникли эти дворцы, настоящие храмы науки, храмы офицеров, храмы творчества. И это же проецировало масштабных людей. Идет рабочий, хозяин земли. Это были гиганты, это были титаны. А в какой момент, может быть, интеллигенция, а может быть, и общество решили сузиться?
Петр Петровский, философ, политолог:
Мы помним это все. Конец 80-х годов, когда попытались из великой белорусской культуры, создать какой-то отрыжку колониализма. И в этой связи, конечно же, я вспоминаю вот эти различного рода провокационные вещи, различного рода кружки, тутэйшие и другие. Само название, опять возвратиться от белорусов к тутэйшим каким-то, без имени, без племени, без ничего. И они это подсовывали. Почему? Потому что это их ментальность.
Григорий Азаренок:
А сейчас они уже оправдывают крэсы. Они уже хотят стать снова территорией.
Петр Петровский:
Они оправдывают крэсы, потому что им платят за это.
Григорий Азаренок:
Но белорусу нужен большой масштаб. Его мысли, его мечте, его полету, его творчеству, его духу нужен большой масштаб.
Петр Петровский:
Не просто большой. Беларусь формировалась в рамках крупного красного социалистического проекта. И всегда максимально была в него интегрирована. Даже, казалось бы, проект многофункционального космического корабля «Буран», часть этого проекта реализовалась в рамках Академии наук, в Советской Белоруссии тогда. Мы видим сейчас космические программы в рамках Союзного государства. Это космос, это ядерные программы, это искусственный интеллект.
Григорий Азаренок:
И не случайно, когда на нашем пространстве красный проект в первом его изводе рухнул и когда все говорили о маленьком человеке, о человечке, о муравьишке, который должен найти свой куточек. Не случайно Беларусь на это ответила приходом Александра Лукашенко, ведь это же абсолютно имперский масштаб в хорошем смысле этого слова. В плане человеческого духа, в плане решений, в плане поступи.
Петр Петровский:
Александр Лукашенко произвел без потрясений белорусскую консервативную революцию. То есть очистил Беларусь от перестройки. От этого налета мусора, налета гнили, и я скажу, что результат мы видим. И Александр Лукашенко, я не только на постсоветском пространстве езжу и разговариваю, он для, казалось бы, каких-то французов, бельгийцев, итальянцев является вдохновителем. Почему это произошло? Почему 9,5-миллионная страна так мешает американцам, британцам, евробюрократам в Брюсселе. Чем она так неугодна? И многие, даже знаю конкретных евродепутатов, которые инкогнито приезжали и приезжают в Беларусь и просто вдохновляются нами.
Петр Петровский:
Батька, во-первых, как у народа, кажут не разбэшчаны. Вот слово «разбэшчаны» тут очень хорошо подходит. Потому что мы в 2020 году столкнулись с тем, что часть нашего общества оказалась реально разбэшчана. То есть оно воспринимает жизнь как супермаркет. Он застал те времена, когда именно работали. И вдохновением этой работы была не просто зарплата.
Григорий Азаренок:
Идет хозяин земли, рабочий человек.
Петр Петровский:
Когда человек труда понимал, что он работает не только и не столько на себя, как на систему.
Григорий Азаренок:
Именно белорусский мужик – это продолжение всей великой философии и культуры от Греции, Рима, Возрождение и дальше-дальше.
Петр Петровский:
Не просто белорусский мужик. Белорусский мужик, который становится белорусским рабочим. То есть это определенное, опять же, перерождение от такого сельскохозяйственного, аграрного общества к обществу индустриальному, к индустриальной идентичности. Не зря вот это здание и силуэтом и пропорциями очень похоже на греческий акрополь. Потому что это определенный храм труда. Почему там наверху и написано: «Слава труду». То есть труд как базовая, первичная ценность человека. То, от чего не надо отказываться, а то, что является механизмом творчества. Даже самый монотонный труд. Ты сегодня монотонно работаешь, а получается у тебя в результате невероятный шедевр. Даже в простецкой жизни: вырастить картофель – это в чем-то искусство, потому что это диалектика и борьба с условиями.
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