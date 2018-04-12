12 апреля. Что было, то было

Президент поздравил коллегу

С самого утра мы сообщили, что Александр Лукашенко поздравил с убедительной победой Ильхама Алиева на прошедших выборах Президента Азербайджана. Набрал он 86 процентов голосов, участвовало 8 кандидатов. Это четвертый президентский срок Алиева, и продлится он согласно Конституции страны 7 лет. Позже лидеры Беларуси и Азербайджана пообщались по телефону, отметив высокую степень доверия и взаимопонимания, которые характеризуют отношения между государствами и народами, положительную динамику в торговом сотрудничестве. Президент Азербайджана пригласил Александра Лукашенко совершить визит в любое удобное время.

…И встретился с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым.

Накануне Лукашенко и Миронов на «Чижовка-арене» сыграли в хоккей в составе своих команд. Наши победили 9:7. Но проигрыш никак не повлиял на хорошее настроение гостей из Ярославля и деловой тон переговоров. Встреча была очень позитивной и многообещающей. Глава государства подчеркнул: «Мы нашли такой алгоритм сотрудничества, что мы нигде не конкурируем, а наоборот взаимодополняем друг друга». Беларусь рассчитывает на дальнейшую поддержку совместных производств и подключение их к российским региональным программам. Из конкретного: в Ярославской области планируется перевод пассажирского автопарка на использование газомоторного топлива. И здесь может быть полезен опыт Беларуси. Президент пригласил подключаться к этому проекту.

Украина углубляет самостийность

Очередным шагом на пути свертывания союзнических проектов стало поручение Петра Порошенко украинскому правительству подготовить предложения по выходу страны из СНГ. Помнится, Украина давно уже заявляла о своем намерении покинуть содружество. Киев не ратифицировал устав, не платил взносы, редко участвовал в совместных мероприятиях. Теперь вот перешел к оформлению официального развода. Правда, при этом наша южная соседка не склонна стращать братские республики разрывом всякого рода отношений. Мол, жить будем рядом, но не вместе. Как образно высказался еще в 2013 году Александр Лукашенко, в СНГ стремятся к тому, чтобы это была не новая коммунальная квартира, а «комфортабельный коттеджный поселок, где каждый народ имеет свой собственный, отдельный и уютный дом». Хорошее и правильное желание. Однако Украине, как видим, и коттеджный поселок не интересен.

Кража века

УВД Миноблисполкома распространило описание 98 металлических столбов, которые утащили какие-то чудаки прямо с трассы Минск-Гродно: длина – 2.5 метра, сечение 4х6, цвет – серый. Просят отозваться, кто что видел или слышал. Обещана конфиденциальность и вознаграждение. Если, конечно, информация будет ценной.