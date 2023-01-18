Умные часы, ультрафиолетовая лампа и гитара. Вот какие подарки получили дети СПЦ Московского района

В студии подвели итоги благотворительной акции «Наши дети». Не забыли и о старшем поколении, которое охватила новая инициатива, принадлежащая нашему Президенту, «От всей души». Она была благотворительной премьерой года, которая станет ежегодной традицией. В программе «Большой город» на СТВ поговорили, как прошли новогодние праздники для тех, кто их особенно ждал. Екатерина Забенько, СТВ:

Мы решили заглянуть в один их центров, где особенно ждали гостей. Дети и педагоги до сих пор под впечатлениями, а подарки не просто порадовали ребят, но и сделали их жизнь комфортнее и разнообразнее.

Социально-педагогический центр Московского района. Здесь дети разных возрастов живут, учатся и отдыхают. Двухэтажное здание на 6 месяцев стало новым домов для ребят. Педагоги не заменяют родителей, а берут на себя воспитание и заботу. С дошкольниками учат цвета и строят из конструктора, чтобы развить мелкую моторику. С ребятами постарше говорят на темы посерьезнее. Рассуждают о любви и дружбе, об их представлениях, какой должна быть семья.

Конечно, в каждом доме есть традиции, в СПЦ о них тоже не забывают. Здесь все учащиеся точно знают, что Новый год – время подарков. В рамках акции «Наши дети» ребята наконец обрели то, о чем мечтали. Свои пожелания они указали в письме Деду Морозу. Например, Стас давно хотел умные часы. Теперь они у него есть.

Станислав, учащийся социально-педагогического центра Московского района Минска:

Если телефона нет рядом, то звонок идет и на часах. Можно там писать и музыку слушать.

А это учебные классы. Здесь школьники делают уроки, повторяют материалы и узнают что-то новое от педагогов. Они, кстати, в первую очередь друзья. К каждому учитель нашел свой подход, знает увлечения всех ребят и дает советы на правах старшего товарища. Так, кто-то сражается с химией, кто-то увлечен художественной литературой, а Инга хочет стать мастером по маникюру. Ее желание Дед Мороз тоже исполнил. Специальная ультрафиолетовая лампа, подаренная на Новый год, поможет в работе.

Инга, учащаяся социально-педагогического центра Московского района Минска:

Я мечтала стать мастером по маникюру. На данный момент я рисовала собственные дизайны, которые хочу осуществить в жизни. Когда с учебой разобрались, ребята отправляются в комнату отдыха. Общаются, смотрят телевизор, смеются: что бы они ни делали, всегда вместе.

Вот и песню на гитаре разучивают всей группой. Климентий увлекается музыкой давно. И гитара у парня уже была. Правда, потом она сломалась. Точнее, ее сломали. Дома. На время увлечение оказалось заброшенным.

Климентий, учащийся социально-педагогического центра Московского района Минска:

Занимаюсь гитарой 7 лет. Я играл с друзьями. Было весело. Но в этот Новый год под елкой Клим нашел новую гитару. Красивую, лучше прежней. И теперь снова взялся за музыку. Парень признается, что первой песней, которую он сыграет в компании друзей, станет «Катюша». Музыка, дизайн, литература – хобби у ребят разные. Но любовь к творчеству – точно то, что их объединяет. Пусть с учебной литературой у каждого отношения свои, но вот художественные книги ребята любят. Главный читатель в группе – Доминика. Девушка разбирается и в зарубежной, и в русской классике. А в будущем, возможно, будет писать рецензии. Чтобы создавать их в прямом смысле было теплее и уютнее, как раз новогодний подарок. Догадались, какой?

Доминика, учащаяся социально-педагогического центра Московского района Минска:

Я, в принципе, люблю читать зарубежную, но в последнее время стала увлекаться русской классикой. Уроки литературы (как русской, так и белорусской) всегда были для меня интересны. На этот Новый год мне подарили плед. Думаю, будет еще прекраснее проводить вечера за чтением под этим уютным пледом. Новый год – не единственный праздник, который ребята встречают вместе. Но, наверное, самый главный. И готовятся к нему с особым трепетом. Доминика:

У нас был очень яркий Новый год, с выступлениями гостей, нашими выступлениями. Он определенно подарил мне настроение.