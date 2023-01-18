Умные часы, ультрафиолетовая лампа и гитара. Вот какие подарки получили дети СПЦ Московского района
В студии подвели итоги благотворительной акции «Наши дети». Не забыли и о старшем поколении, которое охватила новая инициатива, принадлежащая нашему Президенту, «От всей души». Она была благотворительной премьерой года, которая станет ежегодной традицией. В программе «Большой город» на СТВ поговорили, как прошли новогодние праздники для тех, кто их особенно ждал.
Екатерина Забенько, СТВ:
Мы решили заглянуть в один их центров, где особенно ждали гостей. Дети и педагоги до сих пор под впечатлениями, а подарки не просто порадовали ребят, но и сделали их жизнь комфортнее и разнообразнее.
Социально-педагогический центр Московского района. Здесь дети разных возрастов живут, учатся и отдыхают. Двухэтажное здание на 6 месяцев стало новым домов для ребят. Педагоги не заменяют родителей, а берут на себя воспитание и заботу. С дошкольниками учат цвета и строят из конструктора, чтобы развить мелкую моторику. С ребятами постарше говорят на темы посерьезнее. Рассуждают о любви и дружбе, об их представлениях, какой должна быть семья.
Конечно, в каждом доме есть традиции, в СПЦ о них тоже не забывают. Здесь все учащиеся точно знают, что Новый год – время подарков. В рамках акции «Наши дети» ребята наконец обрели то, о чем мечтали. Свои пожелания они указали в письме Деду Морозу. Например, Стас давно хотел умные часы. Теперь они у него есть.
Станислав, учащийся социально-педагогического центра Московского района Минска:
Если телефона нет рядом, то звонок идет и на часах. Можно там писать и музыку слушать.
А это учебные классы. Здесь школьники делают уроки, повторяют материалы и узнают что-то новое от педагогов. Они, кстати, в первую очередь друзья. К каждому учитель нашел свой подход, знает увлечения всех ребят и дает советы на правах старшего товарища. Так, кто-то сражается с химией, кто-то увлечен художественной литературой, а Инга хочет стать мастером по маникюру. Ее желание Дед Мороз тоже исполнил. Специальная ультрафиолетовая лампа, подаренная на Новый год, поможет в работе.
Инга, учащаяся социально-педагогического центра Московского района Минска:
Я мечтала стать мастером по маникюру. На данный момент я рисовала собственные дизайны, которые хочу осуществить в жизни.
Когда с учебой разобрались, ребята отправляются в комнату отдыха. Общаются, смотрят телевизор, смеются: что бы они ни делали, всегда вместе.
Вот и песню на гитаре разучивают всей группой. Климентий увлекается музыкой давно. И гитара у парня уже была. Правда, потом она сломалась. Точнее, ее сломали. Дома. На время увлечение оказалось заброшенным.
Климентий, учащийся социально-педагогического центра Московского района Минска:
Занимаюсь гитарой 7 лет. Я играл с друзьями. Было весело.
Но в этот Новый год под елкой Клим нашел новую гитару. Красивую, лучше прежней. И теперь снова взялся за музыку. Парень признается, что первой песней, которую он сыграет в компании друзей, станет «Катюша».
Музыка, дизайн, литература – хобби у ребят разные. Но любовь к творчеству – точно то, что их объединяет. Пусть с учебной литературой у каждого отношения свои, но вот художественные книги ребята любят. Главный читатель в группе – Доминика. Девушка разбирается и в зарубежной, и в русской классике. А в будущем, возможно, будет писать рецензии. Чтобы создавать их в прямом смысле было теплее и уютнее, как раз новогодний подарок. Догадались, какой?
Доминика, учащаяся социально-педагогического центра Московского района Минска:
Я, в принципе, люблю читать зарубежную, но в последнее время стала увлекаться русской классикой. Уроки литературы (как русской, так и белорусской) всегда были для меня интересны. На этот Новый год мне подарили плед. Думаю, будет еще прекраснее проводить вечера за чтением под этим уютным пледом.
Новый год – не единственный праздник, который ребята встречают вместе. Но, наверное, самый главный. И готовятся к нему с особым трепетом.
Доминика:
У нас был очень яркий Новый год, с выступлениями гостей, нашими выступлениями. Он определенно подарил мне настроение.
Праздничное настроение ребят не покидает никогда. Только отзвенел Новый год, а они уже разучивают песню для будущих концертов. Композицию выбрали на белорусском языке. Текст уже выучила главная солистка Инга и ее младшая коллега. Сначала девочки собирались петь вдвоем. Но оказалось, что припев знает вся группа.
Екатерина Забенько:
Лейтмотивом акции «Наши дети» стало четкое убеждение, что чужих детей не бывает. Действительно, в эти дни тысячи ребят по всей стране чувствовали себя нужными, особенно любимыми для всего государства. Как формировались эти подарки? Были ли предварительные запросы? Кто финансировал эту акцию?
Анна Рысевец, начальник отдела комитета по образованию Мингорисполкома:
В соответствии с решением Мингорисполкома более 55 тысяч сладких подарков было приобретено за счет средств бюджета города. Конечно, делаются наряду со сладкими подарками еще и какие-то значимые для учреждения презенты. Это и спортивный инвентарь, и компьютерная техника, и бытовая техника, чтобы жизнь ребят, находящихся в силу каких-то обстоятельств в социально-педагогических или интернатных учреждениях, была легче, интереснее и проще с точки зрения быта.
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