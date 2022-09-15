Лукашенко: сотрудничество с ШОС – наше и политическое, и экономическое будущее

Борт нашего Президента прибыл в Самарканд в полдень по минскому времени и был тепло встречен узбекской стороной. Александр Лукашенко сразу отправился на ряд двусторонних переговоров. Первая встреча в графике – с президентом Узбекистана. Шавкат Мирзиеев выразил признательность Александру Лукашенко за присутствие на саммите и поделился подробностями его организации. Беседа лидеров об остальном шла тет-а-тет. А вот с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества наш Президент общался в присутствии журналистов. Тем более что обсуждался самый актуальный сейчас инфоповод – смена Беларусью роли наблюдателя на полноправное членство в ШОС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я, в свою очередь, хочу вас поблагодарить, что вы нашли время выслушать позицию Беларуси по нашему дальнейшему участию в Шанхайской организации сотрудничества. Но я уже прежде всего благодарен вам за то, что вы позитивно оцениваете нашу роль в качестве наблюдателя этой организации. Мы сотрудничаем с ШОС уже 12 лет. И, вы знаете, наш шаг по вступлению в шанхайскую семью в качестве наблюдателя не был спонтанным или случайным. Тогда Шанхайская организация сотрудничества была еще молодой. Давайте откровенно говорить, еще пыталась встроиться в мировой порядок. Это уже сейчас на ШОС смотрят как на будущее нашей планеты, очень влиятельный полюс нашей планеты. Тогда было не так. Но мы в то время определились, что будем развивать наше сотрудничество с Шанхайской организацией. В этом наше и политическое, и экономическое, может быть, и военно-политическое будущее. Поэтому, работая в качестве наблюдателя в организации, мы приняли решение, что пора нам стать полноправным членом нашей шанхайской семьи.