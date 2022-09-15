«Жёсткий режим полиции, взаимные доносы». Дзермант объяснил, что происходит на Западе в трудные времена

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим саммит ШОС и заявления Александра Лукашенко. В гостях философ-евразиец Алексей Дзермант, политолог Игорь Шестаков и политический обозреватель Евгений Пустовой.

Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас, когда будет зима, посмотрим, как Швейцарию, может быть, уже будет лихорадить, и посмотрим, что лучше: Швейцария или Беларусь. Вы видели, там же до 19 градусов только можно поднимать, а если нет, то напишите донос. Европа!