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«Жёсткий режим полиции, взаимные доносы». Дзермант объяснил, что происходит на Западе в трудные времена

15 сентября 2022 17:48
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим саммит ШОС и заявления Александра Лукашенко. В гостях философ-евразиец Алексей Дзермант, политолог Игорь Шестаков и политический обозреватель Евгений Пустовой.  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Сейчас, когда будет зима, посмотрим, как Швейцарию, может быть, уже будет лихорадить, и посмотрим, что лучше: Швейцария или Беларусь. Вы видели, там же до 19 градусов только можно поднимать, а если нет, то напишите донос. Европа!  

«Жёсткий режим полиции, взаимные доносы». Дзермант объяснил, что происходит на Западе в трудные времена -1

Алексей Дзермант, политолог:  
Да, потому что мы все знаем, что как только начинают прижимать климат, катастрофы, экстремальные ситуации, они быстро включают режим тоталитарного государства, они перестают его маскировать этими рюшечками демократическими, и включается жесткий режим полиции, взаимные доносы, сворачивается любая свобода слова, особенно, когда говорят про альтернативу, мол, посмотрите, как в той Беларуси люди живут. Почему? Там все нормально. Почему у нас довели до такого состояния?  

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# Экономический кризис # общество # Григорий Азарёнок # Алексей Дзермант # Фотофакт

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