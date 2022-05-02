Для нас это большая проблема. Почему лучше отказаться от искусственных цветов на кладбище?

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу: У нас сейчас весь мир, в принципе, активно идет к экологичности. У меня вопрос: искусственные цветы на кладбище – это сейчас проблема либо все еще красиво? Люди продолжают нести искусственные цветы несмотря на то, что это сейчас, мне кажется, просто бич общества?

Радуница. Во вторник второй недели после празднования Пасхи православные христиане отмечают день особого поминовения усопших. О том, как должным образом почитать память ушедших предков, первоистоках этого праздника, традициях, обычаях и приметах, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Сергей Тур, заместитель директора по идеологической работе КУП «Спецкомбинат КБО»:

Конечно, искусственные цветы – это красиво, может быть, на кладбище, когда люди приносят. Но для нас, честно говоря, это большая проблема. Потому что стоит вопрос утилизации. Потом после таких больших праздников, как Радуница, Пасха утилизация этих цветов, искусственных венков и так далее. Мы, конечно, предлагаем родственникам приносить на кладбище живые цветы.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, в это время Радуницы еще недостаточно живых цветов. Наверное, такой спрос на искусственные. Опять же это целый бизнес. Вы посмотрите сколько – это рынки целые открываются перед Радуницей по продаже пластиковых, искусственных цветов.

Юлия Самусенко:

Причем цены тоже поднимаются именно перед этими праздниками на цветы.

Сергей Тур:

Вы абсолютно правильно говорите. Но мы все равно стараемся в такие дни именно говорить о том, чтобы люди приносили живые цветы. Потому что потом легче производить уборку, и самое главное – это не вредит экологии. Потому что утилизация искусственных цветов, венков – это тоже проблема.