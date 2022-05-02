«Праздник ещё дохристианский». Вот как в Радунице переплелись языческие и православные традиции

Радуница. Во вторник второй недели после празднования Пасхи православные христиане отмечают день особого поминовения усопших. О том, как должным образом почитать память ушедших предков, первоистоках этого праздника, традициях, обычаях и приметах, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Отец Игорь, мне вообще кажется, что Радуница сейчас – это один из тех праздников, который тесно переплетается с какими-то языческими традициями, что их уже, можно сказать, не разорвать. Например, еда на могилках, тот же алкоголь. Давайте поговорим о христианской составляющей Радуницы. С чего должен начинаться день для настоящего христианина, верующего человека?