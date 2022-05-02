«Праздник ещё дохристианский». Вот как в Радунице переплелись языческие и православные традиции

Радуница. Во вторник второй недели после празднования Пасхи православные христиане отмечают день особого поминовения усопших. О том, как должным образом почитать память ушедших предков, первоистоках этого праздника, традициях, обычаях и приметах, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Отец Игорь, мне вообще кажется, что Радуница сейчас – это один из тех праздников, который тесно переплетается с какими-то языческими традициями, что их уже, можно сказать, не разорвать. Например, еда на могилках, тот же алкоголь. Давайте поговорим о христианской составляющей Радуницы. С чего должен начинаться день для настоящего христианина, верующего человека?
Игорь Васько, председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Здесь важно отметить сразу, что действительно Радуница – это был праздник еще дохристианский. Так совпало, что устав церковный и наши народные традиции в какой-то одной точке сошлись. Церковь к язычеству – некоторые традиции не приветствовались. Но есть один принцип, которого церковь придерживается всегда. То есть то, что доброе было, например, церковь это принимает, как-то преображает. То, что плохое, но можно как-то поменять, преобразить – она тоже это делает. Если церковь с чем-то не согласна, то, естественно, церковь против этого выступает. Церковь вносила какие-то новые смыслы в связи с тем, что вообще произошло на небе и на земле после смерти Христовой. Потому что наши предки верили, некоторые сейчас верят, что именно на Радуницу у нас особая близость с близкими. Только в этот день мы можем с ними так тесно общаться. Конечно, зная о том, что Христос умер и воскрес, мы понимаем, что связь наша с близкими всегда есть, и за них помолиться можно в любой день.
Приходят, приносят еду, свечи зажигают. Только ли на Радуницу белорусы поминают усопших на кладбище – подробнее здесь.