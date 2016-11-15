Уличное освещение Минска: кто и как обеспечивает светлый путь горожанам?

Новости Беларуси. В «Большом городе» говорят о его вечернем облике. О том, что делает его уютным и красивым. Придает ему свое очарование. И, в конце концов, без этого просто немыслима наша, в том числе, безопасная, жизнь в городе. Это – его освещение. Сейчас, когда наступила пора, когда темнеет рано, светлеет поздно, ведущий программы Олег Степанюк решил пролить свет на то, что остается для нас в тени. Как всё это работает? Какие лампы освещают нам путь и сколько это стоит? И о праздничной иллюминации, в том числе, рассказал директор УП «Мингорсвет» Славомир Станиславович Гриневич:

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