«Ламп накаливания в городском освещении нет уже в Минске»: директор «Мингорсвета»

Новости Беларуси. Какие лампы освещают дорогу минчанам, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Вы сказали, что в городе 140 тысяч фонарей и 30 тысяч светильников, которые освещают дома. Какие лампы используются сейчас, с учётом новых технологий?

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:

В структуре наружного освещения функционально мы используем лампу, распространённую сегодня в абсолютном большинстве городов мира.

Это – натриевая лампа. Современные энергосберегающие лампы, которые преобладают в наружном освещении абсолютного большинства городов мира. И я должен сказать, что ламп накаливания в городском освещении нет уже в Минске. Это уже, так сказать, ушло в прошлое.

Часть ламп мы используем металлогалогенных, часть ламп мы используем светодиодных.

Но эти лампы уже несколько используются для другого назначения. В основном, металлогалогенные лампы используем для архитектурной подсветки фасадов зданий. А светодиодные лампы в 100% мы используем для праздничной городской иллюминации.