В уличном фонаре перегорела лампа – как быстро должны заменить?

Новости Беларуси. В какие сроки устраняют неисправности, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Правильно ли я понимаю, что информация о том, что что-то где-то не горит, где-то что-то перегорело, поступает на пульт диспетчера моментально?

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:

Да, у нас круглосуточный режим работы.

Олег Степанюк, СТВ:

Как быстро устраняется неполадка?

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:

Как правило, у нас устранение неисправности, кроме замены единичных ламп – это происходит чуть реже.

В течение, скажем, 3-4 дней мы доезжаем даже до единственной лампы, которая не горит.

У нас таких заявок, кстати, очень много. А те аварии – обрывы какие-то, учитывая, что сети, всё-таки, находятся на открытом воздухе, это же не в помещениях – в течение ночной смены успеваем проехать, успеваем, реагируем сразу, потому что практически у диспетчера под контролем абсолютное большинство, магистральные улицы – все.

По жилой застройке, по кварталам есть ещё вопросы, над которыми мы работаем.

А так – для того, чтобы устранить сегодня полностью отключение какого-то участка, района – это в течение суток устраняется абсолютно