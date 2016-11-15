В уличном фонаре перегорела лампа – как быстро должны заменить?

Новости Беларуси. В какие сроки устраняют неисправности, рассказали в «Большом городе».
Олег Степанюк, СТВ:
Правильно ли я понимаю, что информация о том, что что-то где-то не горит, где-то что-то перегорело, поступает на пульт диспетчера моментально?
Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:
Да, у нас круглосуточный режим работы.
Олег Степанюк, СТВ:
Как быстро устраняется неполадка?
Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:
Как правило, у нас устранение неисправности, кроме замены единичных ламп – это происходит чуть реже.
В течение, скажем, 3-4 дней мы доезжаем даже до единственной лампы, которая не горит.
У нас таких заявок, кстати, очень много. А те аварии – обрывы какие-то, учитывая, что сети, всё-таки, находятся на открытом воздухе, это же не в помещениях – в течение ночной смены успеваем проехать, успеваем, реагируем сразу, потому что практически у диспетчера под контролем абсолютное большинство, магистральные улицы – все.
По жилой застройке, по кварталам есть ещё вопросы, над которыми мы работаем.
А так – для того, чтобы устранить сегодня полностью отключение какого-то участка, района – это в течение суток устраняется абсолютно