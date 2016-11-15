Подсветка минских зданий: кто её придумывает и на что жалуются люди?

Новости Беларуси. Как работают над освещением архитектурных объектов, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Украшением города ночным, которое придаёт ему своё неповторимое лицо, является ночная подсветка домов, архитектурных сооружений. Скажите, как ведётся эта работа? Мало того, чтобы подсветить красиво, но ещё и подчеркнуть какие-то архитектурные формы? Кто этим занимается? Это – работа с архитекторами? Как она проходит, вообще?

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:

В 2001-ом году была реализована программа по архитектурному освещению фасада здания. Начинали мы с площади Победы.

Эта тема на тот момент была неоднозначно населением воспринята – дорого-дёшево, красиво-некрасиво.

На сегодня мы уже имеем на балансе порядка 30 тысяч светильников, которые установлены на фасадах зданий. Режим работы освещения несколько отличается от режима работы освещения функционального. И для того, чтобы успокоить тех, кто думает, что это – супердорого для города, я должен сказать, что освещение сегодня архитектурное работает до 11 часов вечера с момента включения.

То есть, по сути, в летнее время мы его практически не включаем, на полчаса.

В этой теме работает абсолютное большинство узких специалистов, а их в городе не так уж и много. Поэтому, это – не задумка какого-то одного человека: придумал там Гриневич, или там мой заместитель. Это, по сути, работа творческая, совместно с архитекторами города. По отзывам населения, которое достаточно принципиально относится к свету, в том числе, очень немногие сегодня выражают какое-то недовольство, что этот свет мешает.

Хотя, на первоначальном этапе было 3-4 жалобы, где приходилось приезжать.

В квартиру приезжал и разговаривал с владельцем квартиры. Безусловно, мы поправляли, если что-то где-то мешало – мало ли там, подсветка какая-то существует. Но абсолютно мало. Я так полагаю, людям больше это нравится, чем не нравится. Ну, и мы видим сегодня очень много картин, очень много брошюр. В разных организациях я вижу, что есть фотографии, которые на стенках где-то висят, картиночки, даже книжки есть. С нами не советуются, но нашу работу снимают. Но мы не обижаемся.