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«Умный свет» появится в жилых кварталах Минска в 2016 году

15 ноября 2016 22:51
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Новости Беларуси. Как будут экономить электроэнергию, рассказали в «Большом городе».

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:

В этом году мы реализуем один проект уникальный, который мы отрабатывали вместе с французами.

Представители Франции были в этом году по теме – проект называется «Умный свет». Это – тема новая. И я думаю, что она получит своё развитие, особенно в частном секторе, то есть, в секторе жилой застройки в городе Минске. Мы будем эту тему развивать. Освещение будет работать в полном режиме в то время, когда население движется по пешеходным дорожкам, и оно будет работать в режиме экономии до 50% и более, когда там просто никто не ходит.

Уличное освещение Минска: кто и как обеспечивает светлый путь горожанам?

# общество # УП «Мингорсвет»

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