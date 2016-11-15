«Умный свет» появится в жилых кварталах Минска в 2016 году

Новости Беларуси. Как будут экономить электроэнергию, рассказали в «Большом городе».

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:

В этом году мы реализуем один проект уникальный, который мы отрабатывали вместе с французами.

Представители Франции были в этом году по теме – проект называется «Умный свет». Это – тема новая. И я думаю, что она получит своё развитие, особенно в частном секторе, то есть, в секторе жилой застройки в городе Минске. Мы будем эту тему развивать. Освещение будет работать в полном режиме в то время, когда население движется по пешеходным дорожкам, и оно будет работать в режиме экономии до 50% и более, когда там просто никто не ходит.