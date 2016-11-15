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Зачем на Немиге могут закрыть движение и как украсят главную новогоднюю ёлку Беларуси: новости «Большого города»

15 ноября 2016 22:39
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Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю. 

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Зачем на Немиге могут закрыть движение и как украсят главную новогоднюю ёлку Беларуси: новости «Большого города»-1


Началось общественное обсуждение проекта застройки в границах улиц Московской – Клары Цеткин – Кальварийской – железной дороги Минск-Молодечно.

Здесь запланировано строительство многофункциональных комплексов, объектов питания, административных зданий.

Архитекторы убеждены – у этой территории высокий потенциал: это выгодное месторасположение, отличные транспортные связи и, соответственно, доступность к рабочим местам.

Ирина Гайсенок, ответственный исполнитель объекта УП «Минскградо»:
Изучив всю территорию и построечный фонд, мы пришли к выводу, что территория требует значительной переработки, изменения функций.

Появилась трамвайная ветка, которая была заложена генеральным планом города.

Она заложена по всему городу Минску. Также вдоль территории проходит третья ветка метрополитена и строится станция метро «Площадь Богушевича».

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Зачем на Немиге могут закрыть движение и как украсят главную новогоднюю ёлку Беларуси: новости «Большого города»-4


Сейчас проект находится на согласовании в министерстве культуры Беларуси. Особое внимание – сохранению историко-культурного наследия.

Специалисты предлагают убрать транспорт с площади Свободы под землю и организовать уникальную историческую площадь.

В планах – исключить движение транспорта по улицам Немига и Богдановича на участке между Романовской Слободой и улицей Янки Купалы, объединив таким образом Троицкое и Раковское предместья, и Верхний город в единое целое.

Александр Акентьев, главный архитектор УП «Минскградо»:
Эта работа потребует значительных усилий и финансовых затрат. Но тот итог, который мы можем достигнуть в связи с созданием нового качества на площади Свободы, убрав транспортное движение и объединив обе стороны улицы Ленина. Качественно изменится вся картина центра города.

В столице улучшилась ситуация с медицинскими кадрами

Зачем на Немиге могут закрыть движение и как украсят главную новогоднюю ёлку Беларуси: новости «Большого города»-7


Особенно это заметно по обеспечению учреждений здравоохранения сотрудниками со средним медицинским образованием.

Сегодня городу не хватает около 2 тысяч акушеров и медсестер.

А вот укомплектованность врачами-педиатрами составляет 100%, терапевтами – 92%.

Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Спрос на медицинских сотрудников имеет место практически в каждом медицинском учреждении.

Нам требуются врачи, и, в особенности, работники со средним медицинским образованием. Несмотря на то, что в Минске имеется два колледжа: Белорусский государственный колледж и Минский медицинский колледж, всё-таки, проблема ощутима. Как правило, они распределяются в наше, столичное здравоохранение. Но многие едут и в регионы работать, там тоже нужны медицинские кадры.

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Зачем на Немиге могут закрыть движение и как украсят главную новогоднюю ёлку Беларуси: новости «Большого города»-10


Заблаговременно подготовили также спецтехнику и оборудование.

А к борьбе со скользким сезоном уже приступили с помощью противогололёдных смесей.

К холодам укреплено и дорожное полотно. Больше чем на 30 улицах закатали новый асфальт.

Минск погружается в новогоднюю атмосферу

Зачем на Немиге могут закрыть движение и как украсят главную новогоднюю ёлку Беларуси: новости «Большого города»-13


Улицу Ленина начали украшать праздничной иллюминацией. Также яркие гирлянды появятся на деревьях и административных зданиях. Главную ёлку, которая традиционно разместится на Октябрьской площади, украсят новыми светодинамическими игрушками с элементами национального орнамента.

Такая технология для оформления новогоднего атрибута применяется впервые. 

Всего в Минске установят 24 новогодние ёлки.

Татьяна Калитина, первый заместитель директора ГП «Минскреклама»:
Монтаж ели в этом году мы начали в 20-ых числах октября. Связано это с тем, что сам процесс достаточно трудоёмкий. Для начала нужно вывести каркас, затем нужно одеть этот каркас в лапки, затем нужно одеть гирлянды и только в последнюю очередь одеваются сами новогодние игрушки, ставятся ограждения и украшается прилегающая территория к ели. 

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# общество # Социальная инфраструктура

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