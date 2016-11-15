Зачем на Немиге могут закрыть движение и как украсят главную новогоднюю ёлку Беларуси: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю.

Она заложена по всему городу Минску. Также вдоль территории проходит третья ветка метрополитена и строится станция метро «Площадь Богушевича».

Ирина Гайсенок, ответственный исполнитель объекта УП «Минскградо»: Изучив всю территорию и построечный фонд, мы пришли к выводу, что территория требует значительной переработки, изменения функций.

Архитекторы убеждены – у этой территории высокий потенциал: это выгодное месторасположение, отличные транспортные связи и, соответственно, доступность к рабочим местам.

Сейчас проект находится на согласовании в министерстве культуры Беларуси. Особое внимание – сохранению историко-культурного наследия.

Специалисты предлагают убрать транспорт с площади Свободы под землю и организовать уникальную историческую площадь.

В планах – исключить движение транспорта по улицам Немига и Богдановича на участке между Романовской Слободой и улицей Янки Купалы, объединив таким образом Троицкое и Раковское предместья, и Верхний город в единое целое.

Александр Акентьев, главный архитектор УП «Минскградо»:

Эта работа потребует значительных усилий и финансовых затрат. Но тот итог, который мы можем достигнуть в связи с созданием нового качества на площади Свободы, убрав транспортное движение и объединив обе стороны улицы Ленина. Качественно изменится вся картина центра города.

В столице улучшилась ситуация с медицинскими кадрами