Световые объёмные фигуры украсят Минск перед Новым годом

Новости Беларуси. О новинках праздничной иллюминации рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Момент, который любят все минчане – это праздничная иллюминация, которая время от времени появляется в городе. Скажите, пожалуйста, фантазии её разработчиков могут ограничиваться вашими техническими возможностями?

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:

Иллюминация городская построена на светодиодах абсолютно, на 100%. Это, в основном, миниатюрные светодиодные клип-лайты или другие технологии, которые позволяют получить эффект в части такого художественного образа.

В этом году разработали и реализуем концепцию обновления некоторых участков, которые именно вот к Новому году.

Мы вынесли несколько таких световых решений, я думаю, что им понравится.

Олег Степанюк, СТВ:

А можно приоткрыть тайну? Я понимаю, что это будет большим сюрпризом для всех нас, но, хотя бы, что-то? Что будет? Чем порадуете нас в новогоднюю ночь?

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:

Это будут некоторые световые объёмные фигуры.

В районе Футбольного манежа, Дворца спорта, хоккейного стадиона.

Решение наше было, предложение – одну из фигур – около Футбольного манежа (целый микрорайон населения в Веснянке).

Посмотрели на реакцию населения, когда мы на Октябрьской площади поставили шарики новогодние.

Столько детей, столько населения пришли сфотографироваться. Я так понимаю, они получили удовольствия массу от этого. И много было таких высказываний положительных, должен сказать. Хотя, разные есть высказывания. Мы об этом знаем. Но, в данном случае, это решение было сделано таким акцентом, чтобы, если это наш стадион хоккейный – там проходят регулярно чемпионаты – там световая фигура, отождествляя хоккей, должна быть, на наш взгляд. Это мы предлагали, то есть, мы, собственно, инициаторы. Ну вот, не боимся брать на себя такие инициативы. И делаем. Видимо, населению нравится.