Сколько стоит час работы минского уличного освещения?

Новости Беларуси. Почём свет для столицы, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Это дорогое удовольствие – осветить город в нужное время?

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:

Если говорить о расходах, я могу сказать, что сегодня час работы городского освещения, ориентировочно, по октябрьскому тарифу, час работы наружного освещения стоит для города 50 миллионов белорусских рублей. Дорого это или дёшево? Я сравню. По потреблению электрической энергии. Наружное освещение Минска потребляет от общегородского потребления 0,6%. То есть, эти две цифры абсолютно разные по звучанию, правильно?

Казалось бы, 50 миллионов сегодня дороговато для города?

Это – большие деньги. А 0,6% потребления энергии? Это ж эти деньги. Затраты, которые несём на это. Поэтому, если отталкиваться от потребления электрической энергии – это абсолютно мизерное. И иногда нас финансисты и экономисты, так сказать, недопонимают. Они говорят: «Вот, освещение много денег берёт». Но мы должны понимать, что есть норматив, есть сегодня спроектированные улицы, освещённость должна быть соответствующая. Сегодня предприятие обеспечивает освещённость улиц в соответствии с утверждёнными нормативами.

Мы не можем поступить иначе, потому что, первое, это – требование населения.

Это – безопасность, комфорт. Второе, это – транспорт. То есть, мы обязаны обеспечить для транспорта соответствующую освещённость на улицах. Потому что иначе возникают юридические процессы разные. И, в-третьих, это – безопасность самого населения. Вот те затраты. Те цифры, которые я назвал – в денежном выражении и в выражении процентном.