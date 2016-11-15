Почему глава «Мингорсвета» ждёт снега и как фотодатчики помогают освещать Минск?

Новости Беларуси. Как включают освещение, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Я – человек седовласый, но меня просто гложет чисто детское любопытство. Скажите, пожалуйста, всё-таки, как включается свет на наших улицах? Как это происходит? Либо это – человек, который нажимает кнопку? Либо это – автоматика?

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:

На сегодня, безусловно, это – автоматика. Освещение управляется из центральной диспетчерской службы. находится она по улице Платонова. Сегодня мы имеем возможность управлять освещением, так сказать, в любом режиме, который делегирует нам население. Вот они спрашивают, особенно в это время… У нас, кстати, много вопросов по системе управления возникает вот в этот именно период, когда неустойчивые погодные условия, когда переход с лета на осень, и, особенно, с осени на зиму. Где-то пару месяцев до того, как снег выпал.

Поэтому я лично жду снег только для того, чтобы он отражал немножко, чтобы населению было светлее, в том числе.

Это я искренне скажу. Когда вот с зимы на весну, вот слякотная погода, переход вот этот – он обычно сложный для нас в части управления.

Народ пишет: «Ну, что вы не можете там на 20 минут, на 30 минут включить раньше?»

Ну, у нас есть график разработанный, годовой. Он разработан с нашими знаменитыми прогнозчиками погоды. Это – календарный график. Он отличается, безусловно, только тем, что, бывает, в какой-то день, из-за туч, из-за других погодных условий возникает форс-мажор и диспетчер имеет право на 15 минут отклониться от графика. Но с населением вопрос здесь немножко у нас есть, я должен признать это. Потому что некоторые просят, наверное, объективно просят. Бывает и город накрывает тучами не везде одинаково. Хотя, у нас автоматика позволяет…

Мы сегодня ведь не на солнце смотрим, абсолютно.

У нас в городе в определённых местах стоят датчики с фотообъективами, которые сегодня дают нам возможность определять люксы по затемнённости – когда мы должны освещение включить и где. То есть, мы этим руководствуемся. Сегодня уже с научным подходом, не просто рубильником. Сейчас задача перед нами стоит: не просто включить освещение, как таковое. А ещё, так сказать, и отследить за каждым фонарём в отдельности, как он работает. То есть, мы дошли уже сегодня до этого.