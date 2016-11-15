Ночная подсветка домов в Минске: первым засияло здание Нацбанка, а включают её одним кликом

Новости Беларуси. О прошлом и настоящем освещения архитектурных объектов рассказали в «Большом городе». Уютный и романтичный вечерний Минск. Таким его делает теплый свет от фонарей, разнообразная гамма архитектурной подсветки. Желтый, синий, белый, зеленый - световое оформление столицы с каждым годом становится ярче и разноплановее, приковывая к себе внимание минчан и гостей столицы.



Но так было не всегда.

По-настоящему выходить из сумрака город начал только в конце ХХ столетия. В 1999 году городским исполнительным комитетом было принято решение украсить подсветкой два основных проспекта Минска – Партизанский и Независимости. За основу взяли опыт европейских столиц. Владлен Шульгин, начальник производственного отдела УП «Мингорсвет»:

Первое здание, которое было архитектурно подсвечено – это здание Национального банка Беларуси, затем подсветили рядом стоящие с ним дома – №22 и 23. Дома были выполнены в стиле сталинского ампира, и было решено выбрать для них подсветку в желтой гамме.



Сначала жильцы многоэтажек в штыки приняли новшество, буквально запретив проведение работ. Сегодня же город сложно представить без преображенных подсветкой многоэтажек, россыпи искусственных звезд над бульварами, мерцающих созвездий у Дворца Республики.

Только на проспекте Независимости лучи многоуровневой подсветки к вечеру преображают около 70 зданий. В этом задействовано более 4,5 тысяч лампочек. Владлен Шульгин, начальник производственного отдела УП «Мингорсвет»:

Независимая экспертная группа международная, европейская узнали, что мы выполнили, что мы выполнили такой интересный проект по освещению проспекта Независимости, приезжали сюда, им очень понравилось, и они вручили нам диплом второй степени.



Кстати, в центре внимания специалистов предприятия «Мингорсвет» не только историко-культурные здания столицы, но и современные многоэтажки.



В их оформлении, как правило, используют более насыщенные цвета. Особенно, если жилой дом расположился вблизи воды.

Вадим Пономаренко, ведущий инженер-проектировщик УП «Мингорсвет»:

Здание по улице Сторожевская, 8 – необычность в том, что оно стоит рядом с водой. Ночью оно эффектно смотрится – отражение в воде дополняет саму подсветку. Поставили прожектора чуть-чуть чаще, чем обычно и получился такой сноп света.



Не случайно была выбрана цветовая гамма подсветки и для оформления лодочной станции на Комсомольском озере.

Вадим Пономаренко, ведущий инженер-проектировщик УП «Мингорсвет»:

Почему именно зеленый цвет? Надо было контраст какой-то найти, потому что окружающие светильники в самом парке дают желтый цвет, чтобы как-то выделялось, нужно яркое пятно. Зелёный сам собой пришёл



В отделе проектных работ на предприятии «Мингорсвет» специалистов работает всего трое. Но именно этот небольшой коллектив снабжает весь город свежими «светлыми» идеями. К каждому зданию – особый подход. Сделать дизайн уникальным, не нарушив общий световой ансамбль улицы – главная задача проектировщиков.

Чтобы игра света удалась, учитываются все нюансы: уличное освещение, высота здания, цвет стен и даже окружающий ландшафт. Для этого специалисты выезжают на место, обследуют и фотографируют здание и только после этого приступают к разработке дизайна.



Вадим Пономаренко, ведущий инженер-проектировщик УП «Мингорсвет»:

Волшебных программ нет. Все рисуется в программе Photoshop. Рисуется вручную.

На дизайн одного здания уходит один, а то и два рабочих дня. Потому что это, довольно-таки, кропотливая работа. После того, как дизайн готов, его согласовывают с главным художником города. Но и это еще не все. Оформление подсветки – дело не только творческое, но и математически кропотливое.



Вадим Пономаренко, ведущий инженер-проектировщик УП «Мингорсвет»:

Разрабатывается электротехнический проект. Просчитываются мощности, электропотребление. Отсюда выбирается кабельная продукция. Прокладывают линии, чтобы запитывать эти прожектора, рассчитываются сметы.



Всего в световом оформлении города задействовано более 140 тысяч разнообразных прожекторов. Так, приглушённым желтым горят металлогалогенные лампы. Напротив, яркий свет излучают светодиоды.

Главное достоинство огней нашего города – энергосберегающие технологии. На художественную светодинамическую подсветку Минска уходит менее 0,5% от общегородского потребления всей электроэнергии. Принцип экономии заложен и в традиционном наружном освещении улиц.



Александр Воробцов, начальник электросетевого района №4 УП «Мингорсвет»:

По проспекту Независимости используются газоразрядные лампы, натриевого типа. Поэтому и создается ощущение желтого цвета. Почему так принято – довольно удовлетворительная освещённость от этих ламп и потребление электроэнергии на достаточно удовлетворительном уровне.



Продолжительность жизни одной такой лампы около 3 лет. Если в ночное время хотя бы одна из них выходит из строя, первыми об этом узнают в оперативно-диспетчерской службе. Буквально через несколько минут на место ЧП выезжает ремонтная бригада, ведь затемненные участки на улицах могут спровоцировать аварии. За тем, как проходят ремонтные работы, другие специалисты следят в диспетчерской. На больших мониторах и специальной карте - как на ладони видно, как работает вся подсветка и освещение большого города.



Николай Свирид, начальник оперативно-диспетчерской службы УП «Мингорсвет»:

У нас в городе более 2 тысяч, мы их называем шкафы управления наружным освещением. 4 световых режима. Голубой – это полное включение, зеленый – это ночной режим, красный – авария и сиреневый цвет – это отсутствие связи с этим шкафом. Елена Тарасова, диспетчер оперативно-диспетчерской службы УП «Мингорсвет»:

Сейчас на экране мы видим все, что мы включаем. Вот здесь уличное освещение, которое управляется по телефонной линии, по радиосвязи и по GSM. Вот эта часть – это подсветка всего города, а это – иллюминация, плюс на экране отображается иллюминация мостов.