Ночная подсветка домов в Минске: первым засияло здание Нацбанка, а включают её одним кликом
Новости Беларуси. О прошлом и настоящем освещения архитектурных объектов рассказали в «Большом городе».
Уютный и романтичный вечерний Минск. Таким его делает теплый свет от фонарей, разнообразная гамма архитектурной подсветки. Желтый, синий, белый, зеленый - световое оформление столицы с каждым годом становится ярче и разноплановее, приковывая к себе внимание минчан и гостей столицы.
По-настоящему выходить из сумрака город начал только в конце ХХ столетия.
В 1999 году городским исполнительным комитетом было принято решение украсить подсветкой два основных проспекта Минска – Партизанский и Независимости. За основу взяли опыт европейских столиц.
Владлен Шульгин, начальник производственного отдела УП «Мингорсвет»:
Первое здание, которое было архитектурно подсвечено – это здание Национального банка Беларуси, затем подсветили рядом стоящие с ним дома – №22 и 23. Дома были выполнены в стиле сталинского ампира, и было решено выбрать для них подсветку в желтой гамме.
Сначала жильцы многоэтажек в штыки приняли новшество, буквально запретив проведение работ. Сегодня же город сложно представить без преображенных подсветкой многоэтажек, россыпи искусственных звезд над бульварами, мерцающих созвездий у Дворца Республики.
Только на проспекте Независимости лучи многоуровневой подсветки к вечеру преображают около 70 зданий.
В этом задействовано более 4,5 тысяч лампочек.
Владлен Шульгин, начальник производственного отдела УП «Мингорсвет»:
Независимая экспертная группа международная, европейская узнали, что мы выполнили, что мы выполнили такой интересный проект по освещению проспекта Независимости, приезжали сюда, им очень понравилось, и они вручили нам диплом второй степени.
Кстати, в центре внимания специалистов предприятия «Мингорсвет» не только историко-культурные здания столицы, но и современные многоэтажки.
В их оформлении, как правило, используют более насыщенные цвета. Особенно, если жилой дом расположился вблизи воды.
Вадим Пономаренко, ведущий инженер-проектировщик УП «Мингорсвет»:
Здание по улице Сторожевская, 8 – необычность в том, что оно стоит рядом с водой.
Ночью оно эффектно смотрится – отражение в воде дополняет саму подсветку.
Поставили прожектора чуть-чуть чаще, чем обычно и получился такой сноп света.
Не случайно была выбрана цветовая гамма подсветки и для оформления лодочной станции на Комсомольском озере.
Вадим Пономаренко, ведущий инженер-проектировщик УП «Мингорсвет»:
Почему именно зеленый цвет? Надо было контраст какой-то найти, потому что окружающие светильники в самом парке дают желтый цвет, чтобы как-то выделялось, нужно яркое пятно. Зелёный сам собой пришёл
В отделе проектных работ на предприятии «Мингорсвет» специалистов работает всего трое. Но именно этот небольшой коллектив снабжает весь город свежими «светлыми» идеями. К каждому зданию – особый подход. Сделать дизайн уникальным, не нарушив общий световой ансамбль улицы – главная задача проектировщиков.
Чтобы игра света удалась, учитываются все нюансы: уличное освещение, высота здания, цвет стен и даже окружающий ландшафт.
Для этого специалисты выезжают на место, обследуют и фотографируют здание и только после этого приступают к разработке дизайна.
Вадим Пономаренко, ведущий инженер-проектировщик УП «Мингорсвет»:
Волшебных программ нет. Все рисуется в программе Photoshop. Рисуется вручную.
На дизайн одного здания уходит один, а то и два рабочих дня.
Потому что это, довольно-таки, кропотливая работа.
После того, как дизайн готов, его согласовывают с главным художником города. Но и это еще не все. Оформление подсветки – дело не только творческое, но и математически кропотливое.
Вадим Пономаренко, ведущий инженер-проектировщик УП «Мингорсвет»:
Разрабатывается электротехнический проект. Просчитываются мощности, электропотребление. Отсюда выбирается кабельная продукция. Прокладывают линии, чтобы запитывать эти прожектора, рассчитываются сметы.
Всего в световом оформлении города задействовано более 140 тысяч разнообразных прожекторов. Так, приглушённым желтым горят металлогалогенные лампы. Напротив, яркий свет излучают светодиоды.
Главное достоинство огней нашего города – энергосберегающие технологии.
На художественную светодинамическую подсветку Минска уходит менее 0,5% от общегородского потребления всей электроэнергии. Принцип экономии заложен и в традиционном наружном освещении улиц.
Александр Воробцов, начальник электросетевого района №4 УП «Мингорсвет»:
По проспекту Независимости используются газоразрядные лампы, натриевого типа. Поэтому и создается ощущение желтого цвета. Почему так принято – довольно удовлетворительная освещённость от этих ламп и потребление электроэнергии на достаточно удовлетворительном уровне.
Продолжительность жизни одной такой лампы около 3 лет. Если в ночное время хотя бы одна из них выходит из строя, первыми об этом узнают в оперативно-диспетчерской службе. Буквально через несколько минут на место ЧП выезжает ремонтная бригада, ведь затемненные участки на улицах могут спровоцировать аварии. За тем, как проходят ремонтные работы, другие специалисты следят в диспетчерской. На больших мониторах и специальной карте - как на ладони видно, как работает вся подсветка и освещение большого города.
Николай Свирид, начальник оперативно-диспетчерской службы УП «Мингорсвет»:
У нас в городе более 2 тысяч, мы их называем шкафы управления наружным освещением.
4 световых режима. Голубой – это полное включение, зеленый – это ночной режим, красный – авария и сиреневый цвет – это отсутствие связи с этим шкафом.
Елена Тарасова, диспетчер оперативно-диспетчерской службы УП «Мингорсвет»:
Сейчас на экране мы видим все, что мы включаем. Вот здесь уличное освещение, которое управляется по телефонной линии, по радиосвязи и по GSM. Вот эта часть – это подсветка всего города, а это – иллюминация, плюс на экране отображается иллюминация мостов.
Здесь же, в оперативно-диспетчерской службе, включают все ночное освещение. Чтобы столица засияла огнями, диспетчеру достаточно сделать всего несколько кликов мышкой на мониторе компьютера.