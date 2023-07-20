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Футболки с символикой II Игр стран СНГ появились в минских универмагах

20 июля 2023 17:55
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Новости Беларуси. Три тысячи футболок из хлопка с символикой предстоящих Игр стран СНГ поставит в универмаги только один из белорусских производителей. Фирма уже направила первую партию в продажу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Футболки с символикой II Игр стран СНГ появились в минских универмагах-1

В магазине представлены футболки с яркими принтами, махровые полотенца, головные уборы и сувениры. Главное – все отечественное. В составе одежды 100-процентный хлопок. Разнится как модельный, так и размерный ряд. Восьмиконечная звезда, расцветающая в символ страны василек, украсила хлопковые изделия для мужчин и женщин. А на детских футболках изображен талисман Игр.

Футболки с символикой II Игр стран СНГ появились в минских универмагах-4

Елизавета Муковозчик, заместитель заведующего секцией универмага:
Партия пришла небольшая, но покупателей, интересующихся этой продукцией, достаточно. Но покупателям не стоит беспокоиться: продукции хватит всем.

Футболки с символикой II Игр стран СНГ появились в минских универмагах-7

Сотрудники универмага уверяют: ближе к Играм за таким товаром будут выстраиваться очереди. Совсем скоро на полках должны появиться и плюшевые копии символа II Игр стран СНГ.

# Игры стран СНГ # общество # Фотофакт

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