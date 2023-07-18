«Мы сейчас находимся в глобальной информационной войне». Зачем нужен общий медиахолдинг Беларуси и России?

Григорий Азаренок, СТВ: На прошлой неделе обсудили проект, этапы создания медиахолдинга. Уже много месяцев (если не лет) идет эта тема. И все как-то ни шатко, ни валко. Будет у нас медиахолдинг, не будет – что ты думаешь?

Константин Придыбайло, тележурналист, специальный корреспондент Russia Today:

Он должен был быть вчера, как это принято говорить. Мы сейчас находимся в глобальной информационной войне. Против нас все технологии всего цифрового существования. Это и социальные сети. Не мне тебе рассказывать, как блокируют YouTube, как удаляет каналы самый свободный Telegram. Медиахолдинг нужен. На мой взгляд, он должен быть уже вчера, потому что я сторонник того, что информационное пространство должно быть отечественным. Чтобы мы не зависели от каких-то платформ, от чьих-то решений. Чтобы мы сами диктовали и сами жили в том информационном пространстве, в котором нам хочется жить.

Это больная для меня тема. Но я не знаю, кто будет этим всем заниматься. Из тех медиа-менеджеров, которым я бы доверил подобный проект… Насколько мне известно, их не привлекали. Тогда у меня возникает вопрос: а кто будет это делать? Я не знаю, посмотрим. Потому что от того, кто возглавляет эту историю, очень многое зависит.

Читайте также:

«Они тыкали зондом в открытые раны, как будто я лягушка». Истории людей, которые пострадали от украинских неонацистов

Константин Придыбайло: «На Западе начался геноцид нормальности»

«Украинский режим пытается всех нас запугать». Зачем было организовано покушение на Симоньян и Собчак?