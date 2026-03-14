Прямой эфир

На кону – мир и Европа! Как проходит чемпионат Беларуси по таиландскому боксу в «Стайках»?

14 марта 2026 17:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чемпионат Беларуси по таиландскому боксу принимают «Стайки». Во второй соревновательный день определились финалисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За что ведут борьбу участники и куда отбираются, узнавала Юлия Силипицкая.

На кону – мир и Европа! Как проходит чемпионат Беларуси по таиландскому боксу в «Стайках»?-2

Более 150 бойцов таиландского бокса ведут борьбу не только за награды, на кону и  места в  национальной команде, спортсмены которой отправятся в 2026 году на континентальный  форум, а после на чемпионат мира. На отечественном старте взрослые ребята выступают в 19 весах, в 8-и значатся женщины, а юниоры до 18 лет разыграют 21 комплект наград, соответственно 21 весовая категория.

На кону – мир и Европа! Как проходит чемпионат Беларуси по таиландскому боксу в «Стайках»?-4

Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Беларуси по восточным видам единоборств:
Главный старт в Малайзии – чемпионат мира среди взрослых U-23. Основной критерий – это победа на чемпионате страны. Ну и попадание в свою весовую уже непосредственно перед чемпионатом мира.

Ульяна Чернявская, победительница Кубка мира и многократная чемпионка первенства страны, сегодня дебютант взрослого турнира, она сразится за титул в весе до 54 килограммов.

На кону – мир и Европа! Как проходит чемпионат Беларуси по таиландскому боксу в «Стайках»?-6

Ульяна Чернявская, финалистка чемпионата Беларуси:
Всегда привлекал этот вид спорта. Очень интересно, очень необычно. Это как шахматы. Сегодня отбоксировали. Неплохой бой, неплохая соперница. Но мы выиграли и завтра нас ждет финал.

На кону – мир и Европа! Как проходит чемпионат Беларуси по таиландскому боксу в «Стайках»?-8

На чемпионате Беларуси впервые все без исключения участники выступают в сертифицированной и аккредитованной спортивной экипировке, которую предоставила федерация.

На кону – мир и Европа! Как проходит чемпионат Беларуси по таиландскому боксу в «Стайках»?-10

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса: 
Мы уже выходим немножко на другой уровень. Все чемпионаты мира и Европы проводятся, когда организаторы предоставляют спортсменам спортивную экипировку. Поэтому мы подняли статус чемпионатов и каждому спортсмену перед боем мы выдаем полностью экипировку.

Регламент проведения боев у взрослых спортсменов – три раунда по три минуты, у юниоров – три по две минуты. 15 марта статус-кво для всех, кто прошел в главный старт, а это 40 боев.

# Тайский бокс

Другие новости рубрики

Все новости
«Витэн» разгромил ЦКК в чемпионате Беларуси по мини-футболу
14 марта 2026 17:43

«Витэн» разгромил ЦКК в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Анна Сола заняла 4-е место в спринте на чемпионате России по биатлону
14 марта 2026 17:33

Анна Сола заняла 4-е место в спринте на чемпионате России по биатлону

Ирина Шиманович и Мария Козырева выиграли теннисный турнир в Анталье
14 марта 2026 17:30

Ирина Шиманович и Мария Козырева выиграли теннисный турнир в Анталье