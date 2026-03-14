На кону – мир и Европа! Как проходит чемпионат Беларуси по таиландскому боксу в «Стайках»?

Чемпионат Беларуси по таиландскому боксу принимают «Стайки». Во второй соревновательный день определились финалисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За что ведут борьбу участники и куда отбираются, узнавала Юлия Силипицкая.
Чемпионат Беларуси по таиландскому боксу принимают «Стайки». Во второй соревновательный день определились финалисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За что ведут борьбу участники и куда отбираются, узнавала Юлия Силипицкая.
Более 150 бойцов таиландского бокса ведут борьбу не только за награды, на кону и места в национальной команде, спортсмены которой отправятся в 2026 году на континентальный форум, а после на чемпионат мира. На отечественном старте взрослые ребята выступают в 19 весах, в 8-и значатся женщины, а юниоры до 18 лет разыграют 21 комплект наград, соответственно 21 весовая категория.
Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Беларуси по восточным видам единоборств:
Главный старт в Малайзии – чемпионат мира среди взрослых U-23. Основной критерий – это победа на чемпионате страны. Ну и попадание в свою весовую уже непосредственно перед чемпионатом мира.
Ульяна Чернявская, победительница Кубка мира и многократная чемпионка первенства страны, сегодня дебютант взрослого турнира, она сразится за титул в весе до 54 килограммов.
Ульяна Чернявская, финалистка чемпионата Беларуси:
Всегда привлекал этот вид спорта. Очень интересно, очень необычно. Это как шахматы. Сегодня отбоксировали. Неплохой бой, неплохая соперница. Но мы выиграли и завтра нас ждет финал.
На чемпионате Беларуси впервые все без исключения участники выступают в сертифицированной и аккредитованной спортивной экипировке, которую предоставила федерация.
Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Мы уже выходим немножко на другой уровень. Все чемпионаты мира и Европы проводятся, когда организаторы предоставляют спортсменам спортивную экипировку. Поэтому мы подняли статус чемпионатов и каждому спортсмену перед боем мы выдаем полностью экипировку.
Регламент проведения боев у взрослых спортсменов – три раунда по три минуты, у юниоров – три по две минуты. 15 марта статус-кво для всех, кто прошел в главный старт, а это 40 боев.