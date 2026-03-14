На кону – мир и Европа! Как проходит чемпионат Беларуси по таиландскому боксу в «Стайках»?

Чемпионат Беларуси по таиландскому боксу принимают «Стайки». Во второй соревновательный день определились финалисты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За что ведут борьбу участники и куда отбираются, узнавала Юлия Силипицкая.

Более 150 бойцов таиландского бокса ведут борьбу не только за награды, на кону и места в национальной команде, спортсмены которой отправятся в 2026 году на континентальный форум, а после на чемпионат мира. На отечественном старте взрослые ребята выступают в 19 весах, в 8-и значатся женщины, а юниоры до 18 лет разыграют 21 комплект наград, соответственно 21 весовая категория.

Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Беларуси по восточным видам единоборств:

Главный старт в Малайзии – чемпионат мира среди взрослых U-23. Основной критерий – это победа на чемпионате страны. Ну и попадание в свою весовую уже непосредственно перед чемпионатом мира. Ульяна Чернявская, победительница Кубка мира и многократная чемпионка первенства страны, сегодня дебютант взрослого турнира, она сразится за титул в весе до 54 килограммов.

Ульяна Чернявская, финалистка чемпионата Беларуси:

Всегда привлекал этот вид спорта. Очень интересно, очень необычно. Это как шахматы. Сегодня отбоксировали. Неплохой бой, неплохая соперница. Но мы выиграли и завтра нас ждет финал.

На чемпионате Беларуси впервые все без исключения участники выступают в сертифицированной и аккредитованной спортивной экипировке, которую предоставила федерация.