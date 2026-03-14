«Классика и джаз» в Большом! Сбер Банк выступил генеральным партнером концерта Дениса Мацуева

Диалог сквозь ноты, где академические традиции обыгрываются свободой импровизации с элементами джаза. Волшебный мир шедевров классической музыки в Минске: в Большом театре Беларуси прошел концерт пианиста-виртуоза Дениса Мацуева.

Программа «Классика и джаз» – искренность, которая передается сквозь музыку зрителям. Проведение концерта артиста мировой величины – вклад в развитие культуры и духовной среды страны. Генеральным партнером большого события в Большом выступил Сбер Банк. Поддерживая культурные инициативы, компания помогает сохранять культурный код и развивать диалог между странами и поколениями. Сбер Банк – не только надежный партнер и качественный банковский продукт, но и инвестиции в будущее культуры Беларуси.

Дмитрий Шляхтин, первый заместитель министра культуры Беларуси:

Культура не может развиваться только за счет поддержки государства. Имея надежного партнеров, а Сбер Банк – это действительно надежный партнер, с помощью которого было реализовано большое количество знаковых культурных проектов, мы, безусловно, имеем возможность дарить вот такие праздники нашей публике. И это, я думаю, будет не просто одним из главных культурных событий 2026 года, а память об этом концерте сохранится надолго в наших сердцах.