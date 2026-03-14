В Минском зоопарке после спячки проснулись бурые медведи

Весна в Беларуси наступает по всем фронтам. Природа пробуждается после холодов. Наглядно это можно увидеть в Минском зоопарке, где бурые медведи проснулись после зимней спячки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Косолапый богатырь Тристан уснул еще до Нового года. Его четвероногая подруга Нюра, которая обычно не впадает в спячку, изменила своей привычке, и во время сильных январских морозов все-таки уснула. И вот пара окончательно проснулась. Они пребывают в отличном расположении духа, у них прекрасный аппетит, косолапые готовы набирать вес.

Ульяна Богомазова-Караваева, заведующая ветеринарным участком Минского зоопарка:

Это процесс не быстрый, они не сразу встают и бегут, то есть они постепенно просыпаются. Постепенно с увеличением их активности увеличивается и количество потребляемой пищи, количество килограммов рациона. В их рацион входят фрукты, овощи, каши, мясо, батон, мед, яйца.

Посетители отреагировали хорошо и количество посетителей, конечно же, весной увеличилось, что нас очень радует. И, конечно, как вот даже сейчас видно, возле Нюры постоянно толпы людей, потому что это очень интересное для наблюдения животное.