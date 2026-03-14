В Минском зоопарке после спячки проснулись бурые медведи

Весна в Беларуси наступает по всем фронтам. Природа пробуждается после холодов. Наглядно это можно увидеть в Минском зоопарке, где бурые медведи проснулись после зимней спячки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Весна в Беларуси наступает по всем фронтам. Природа пробуждается после холодов. Наглядно это можно увидеть в Минском зоопарке, где бурые медведи проснулись после зимней спячки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Косолапый богатырь Тристан уснул еще до Нового года. Его четвероногая подруга Нюра, которая обычно не впадает в спячку, изменила своей привычке, и во время сильных январских морозов все-таки уснула. И вот пара окончательно проснулась. Они пребывают в отличном расположении духа, у них прекрасный аппетит, косолапые готовы набирать вес.
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Ульяна Богомазова-Караваева, заведующая ветеринарным участком Минского зоопарка:
Это процесс не быстрый, они не сразу встают и бегут, то есть они постепенно просыпаются. Постепенно с увеличением их активности увеличивается и количество потребляемой пищи, количество килограммов рациона. В их рацион входят фрукты, овощи, каши, мясо, батон, мед, яйца.
Посетители отреагировали хорошо и количество посетителей, конечно же, весной увеличилось, что нас очень радует. И, конечно, как вот даже сейчас видно, возле Нюры постоянно толпы людей, потому что это очень интересное для наблюдения животное.
Постепенно просыпаются после зимней спячки и любимцы публики в Гродненском зоопарке. Бурые медведи здесь время от времени покидают свои берлоги, а также регулярно принимают пищу. А вот их соседи – гималайские медведи – оказались большими сонями. Из пяти самцов пока проснулось лишь двое. Все три самки в этом году еще продолжают наслаждаться сном.