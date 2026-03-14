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В Минском зоопарке после спячки проснулись бурые медведи

14 марта 2026 17:54
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Весна в Беларуси наступает по всем фронтам. Природа пробуждается после холодов. Наглядно это можно увидеть в Минском зоопарке, где бурые медведи проснулись после зимней спячки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минском зоопарке после спячки проснулись бурые медведи-2

Косолапый богатырь Тристан уснул еще до Нового года. Его четвероногая подруга Нюра, которая обычно не впадает в спячку, изменила своей привычке, и во время сильных январских морозов все-таки уснула. И вот пара окончательно проснулась. Они пребывают в отличном расположении духа, у них прекрасный аппетит, косолапые готовы набирать вес.

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В Минском зоопарке после спячки проснулись бурые медведи-4

Ульяна Богомазова-Караваева, заведующая ветеринарным участком Минского зоопарка:
Это процесс не быстрый, они не сразу встают и бегут, то есть они постепенно просыпаются. Постепенно с увеличением их активности увеличивается и количество потребляемой пищи, количество килограммов рациона. В их рацион входят фрукты, овощи, каши, мясо, батон, мед, яйца.

Посетители отреагировали хорошо и количество посетителей, конечно же, весной увеличилось, что нас очень радует. И, конечно, как вот даже сейчас видно, возле Нюры постоянно толпы людей, потому что это очень интересное для наблюдения животное.

В Минском зоопарке после спячки проснулись бурые медведи-6

Постепенно просыпаются после зимней спячки и любимцы публики в Гродненском зоопарке. Бурые медведи здесь время от времени покидают свои берлоги, а также регулярно принимают пищу. А вот их соседи – гималайские медведи – оказались большими сонями. Из пяти самцов пока проснулось лишь двое. Все три самки в этом году еще продолжают наслаждаться сном. 

# Минский зоопарк # Гродненский зоопарк # Животные

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