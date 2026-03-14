Алексей Колосов признан первой звездой победного матча «Лихай Вэлли» в АХЛ

Алексей Колосов признан первой звездой победного матча «Лихай Вэлли». «Летчики» не оставили шансов «Сиракьюзу Кранч» в АХЛ 4:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус появился в старте и не покидал створ до финальной сирены. В итоге он совершил 39 сейвов. Процент отраженных бросков получился 90,3. Коэффициент надежности 2.73. Наш хоккеист ни раз выручал партнеров, за что был заслуженно признан лучшим в команде.

«Херши» победил «Уилкс-Барре» 4:2. Илья Протас заработал ассист. Также он нанес 2 броска, завершив встречу с показателем полезности +2. Он – вторая звезда и лучший бомбардир клуба. В текущей регулярке воспитанник витебской школы набрал 49 баллов. Также результативную передачу за «Сан-Диего» отдал Егор Сидоров.