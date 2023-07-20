«Женщина остаётся без денег». Может ли неработающая супруга рассчитывать на долю имущества при разводе?

Финансовый вопрос – очень важный аспект, особенно в семейной жизни. Счета, еда, развлечения и отпуск – на все это нужны средства. Да и подушку безопасности никто не отменял. При этом доходы супругов не обязательно идут в общий котел. О том, как формировать семейный бюджет, кто должен приносить деньги в дом, а кто – тратить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
В случае чего [после развода – прим. ред.] женщина остается без денег? Пенсия минимальная, насколько я знаю. Мария, как-то страхует закон таких женщин?
Мария Таловыря, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:
Закон, естественно, страхует с точки зрения совместно нажитого имущества, если мы говорим про это. Все имущество, приобретенное в период брака, будет относиться к совместно нажитому, то есть общему имуществу супругов. Поэтому в случае расторжения брака один из супругов, вне зависимости работал он, был добытчиком семьи или же занимался ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми – все равно соблюдается принцип равенства долей именно в общем имуществе супругов. Поэтому, конечно, при расторжении браков супруги могут рассчитывать в данном случае на 50 % совместно нажитого имущества.
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