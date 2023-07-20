«Женщина остаётся без денег». Может ли неработающая супруга рассчитывать на долю имущества при разводе?

Финансовый вопрос – очень важный аспект, особенно в семейной жизни. Счета, еда, развлечения и отпуск – на все это нужны средства. Да и подушку безопасности никто не отменял. При этом доходы супругов не обязательно идут в общий котел. О том, как формировать семейный бюджет, кто должен приносить деньги в дом, а кто – тратить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

В случае чего [после развода – прим. ред.] женщина остается без денег? Пенсия минимальная, насколько я знаю. Мария, как-то страхует закон таких женщин?