«Украинский режим пытается всех нас запугать». Зачем было организовано покушение на Симоньян и Собчак?

Григорий Азаренок, СТВ: Недавнее событие – это раскрытое покушение на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Второй персонаж окончательно подтвердил свой статус мерзости для меня. Она поиронизировала над силовиками, над тем, что это произошло. Не секрет, что мы тоже были на прицеле врагов, спецслужбы все это предотвратили. Что ты думаешь по этому поводу? Те, кто едет в зону СВО, не надевают жилетку «Пресса», потому что сразу будут мишенью для ВСУ, ГУР МО.

Константин Придыбайло, тележурналист, специальный корреспондент Russia Today:

Нужно понимать, что мы воюем с террористическим режимом, с режимом, который ни перед чем не остановится. Мы видим, как в Верховной раде предложили наградить организаторов, участников взрыва Керченского моста. Это в очередной раз подтверждает, что режим Зеленского ни перед чем не остановится. Мы все, кто на виду, под прицелом. Я не знаю, зачем им Ксения Собчак понадобилась. Наверное, это в рамках провокации, потому что если бы была убита Ксения Собчак, то в первую очередь обвинили бы российскую власть. Потому что мы все прекрасно знаем, что Собчак не самая благонадежная гражданка. Наверное, это было бы какой-то многоходовкой, чтобы обвинить российские власти, устроить какую-то смуту, бучу и так далее. Что касается моей начальницы, Маргарита Симоньян на передовой информационной войны. Это страшно на самом деле. Тебе ли не знать, что спецслужбы Беларуси целую спецоперацию провели с твоим участием, насколько это напрягает. Поэтому я думаю, что нужно быть бдительным, аккуратным, осторожным. Но эта история, что украинский режим пытается всех нас запугать, заставить жить в страхе… Главное – не скатиться в это, потому что для них задача одна: нас напугать, заставить переживать, нервничать, бояться. Поэтому здесь двоякое ощущение. Вроде бы и не нужно поддаваться этой панике. С другой стороны, нужно быть бдительным, нужно соблюдать определенные меры безопасности.

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