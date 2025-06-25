Жительница Бреста выиграла 20 тыс. рублей от «Санты»! Узнали, какой товар оказался счастливым

Александр Меженный, ведущий:
Где найти то самое масло Гхи? Я, кстати, рекомендую магазин «Санта». Там можно испытать удачу и попробовать выиграть крупную сумму денег. Вы вообще когда-нибудь деньги выигрывали?
Илья Нечаев, ведущий:
Нет.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Нет.
Илья Нечаев:
И, наверное, хорошо. Чем больше выигрываешь, тем больше хочется.
Александр Меженный:
То есть, может быть, ты считаешь это невозможно?
Илья Нечаев:
Я считаю, невозможно.
Александр Меженный:
Я должен сказать, что так думают многие. Брестчанка Светлана Жук тоже думала, что выиграть ничего невозможно, но выиграла 20 тысяч рублей в рекламной игре от «Санта». Давайте вместе посмотрим ее историю, вы убедитесь в обратном.
Александр Меженный:
Если увидеть Париж и умереть, то увидеть Брест и жить. Мы готовы вручить 20 тысяч рублей победителю, который, кстати, живет в Бресте.
Светлана Жук, г. Брест:
Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я из города Бреста. У меня двое замечательных детей.
– До этого выигрывали что-то?
– Нет, ни разу.
– Ни разу?
– Я была на работе, сидела с коллегами. Был звонок. Говорят: вы выиграли. Я не поверила.
– Эта покупка принесла вам тот самый приз от наших партнеров компании «Дарида».
Светлана Жук:
«Дариду» я пью постоянно, минеральную воду. Дети любят сладкую. Я еще долго пребывала в шоке. Позвонила близким, сообщила, что выиграла. Долго приходила в себя. Я желаю всем покупателям «Санты» всегда надеяться на выигрыш и выигрывать.
*На правах рекламы.