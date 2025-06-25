Жительница Бреста выиграла 20 тыс. рублей от «Санты»! Узнали, какой товар оказался счастливым

Александр Меженный, ведущий:

Где найти то самое масло Гхи? Я, кстати, рекомендую магазин «Санта». Там можно испытать удачу и попробовать выиграть крупную сумму денег. Вы вообще когда-нибудь деньги выигрывали?

Илья Нечаев, ведущий:

Нет.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Нет.

Илья Нечаев:

И, наверное, хорошо. Чем больше выигрываешь, тем больше хочется.

Александр Меженный:

То есть, может быть, ты считаешь это невозможно?

Илья Нечаев:

Я считаю, невозможно.

Александр Меженный:

Я должен сказать, что так думают многие. Брестчанка Светлана Жук тоже думала, что выиграть ничего невозможно, но выиграла 20 тысяч рублей в рекламной игре от «Санта». Давайте вместе посмотрим ее историю, вы убедитесь в обратном.