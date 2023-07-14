Дядя Слава о России: «Слишком добрые, слишком милосердные – это наш крест»

Григорий Азаренок, СТВ: Я уж не знаю, что это за автор, но вот пометка у него в Лондоне, но, видимо, украинец. «Сегодня вышла моя новая книга, War and Punishment, история того, как Россия угнетала Украину последние 400 лет». Даже если брать переяславскую раду, то это 369 лет назад. Даже я не знаю, как задать вопрос. То есть уже нет в мире людей, которые просто подсчитают хотя бы, и никто не скажет: ну вы все больные на голову? Как это вообще произошло?

Григорий Азаренок:

Хотим.

Дядя Слава:

А вот как произошло. Мы слишком много всегда заботимся о наших братьях. Да, что Прибалтика у нас была когда-то в братьях, в составе СССР, что другие страны. Все те, кто раньше был в наших братьях, они все сейчас на нас активно плюют. Мы слишком много делаем все время хорошего для всех, и именно это хорошее дает право негодяям нас называть негодяями. Вы обратите внимание, вот Запад, допустим, бесцеремонно топчет все вокруг себя, результат – его все любят, все о нем говорят хорошее, все мечтают туда попасть жить, как ни странно.

И Россия что все время делает? Кому-то помогает. Африканским странам, еще кому-то, освобождает какие-то государства во время Великих Отечественных войн. Историю возьмите, мы постоянно кому-то помогаем, мы постоянно кому-то даем в долг и постоянно долги кому-то прощаем, мы постоянно занимаемся тем, что мы готовы сделать все, чтобы наши соседи, партнеры и друзья жили лучше, чем мы. Сами доживать не будем, сами доедать не будем, допивать не будем, регионы не всегда будут развиты, но всегда поможем тем, кто является и называет на тот или иной период времени нас своими друзьями и партнерами. Ну вот именно за это об нас ноги вытирают: слишком добрые, слишком милосердные – это наш крест, и скорее всего, если мы не будем так себя вести, наверное, это будет уже не Россия.

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