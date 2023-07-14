Алексей Авдонин: Что мы можем сказать европейцам? Забирайте Лондон, тогда все у вас станет спокойно

Алексей Авдонин, политолог, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Важно понимать, что идут они не по своей воле. Они находятся в финансовой, экономической, идеологической, политической и оборонной зависимостей от англосаксонского мира. Надо быть объективным в исторических событиях, что Лондон на протяжении последних 300-400 лет активно вел борьбу по подавлению любых лидеров Европы. Вспомните, как они подавляли Испанию, Францию, Германию. Только европейцы поднимали головы – британцы сразу начинали их подавлять. Поэтому основная ситуация, которая разворачивается сейчас в Европе, – это не война с Россией, это война Европы с англосаксами. Она продолжалась веками и продолжается сейчас.

Если брать исторические события, вспомните, Наполеон активно 2, 3, 4 раза намеревался захватить Великобританию, но все у него как-то не получалось. И все толкали на восток. Гитлер тоже намеревался захватить, но все у него тоже не получалось, все его толкали на восток. Поэтому сейчас происходит то же самое. Европу, чтобы она не оскалилась и не напала на англосаксонский мир, не признала открыто, кто является прямым врагом для Франции, Германии, итальянцев – для всех европейских граждан, вновь толкают на Россию. История повторяется. Все эти идеологи, политики, коммерсанты учились в университетах своих, у тех же идеологов, которые вышли из Третьего рейха, из классической европейской истории преподавания, им в голову зашили прошивку, что во всем виновата Россия. Хотя в действительности во всем виноват англосаксонский мир. Что мы можем сказать европейцам? Идите и забирайте Лондон, заберете Лондон – все у вас станет спокойно.

Григорий Азаренок, СТВ:

Будут дешевые газ, нефть и бульба из Беларуси.

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