В Минске стартует ключевой этап продления Зеленолужской линии метро

Его задача – проложить свыше шести километров тоннелей для будущего пускового участка от площади Бангалор до станции «Юбилейная площадь». Отметим, к этому моменту специалисты проделали большой фронт работ: переложили инженерные сети, подготовил комплекс к работе и начали подготовку к строительству новых станций – «Парк Дружбы народов», «Комаровская» и «Переспа». Чтобы ускорить этот процесс, в конце мая приняли дополнительные меры. Так, на участках планируют организовать работу в три смены. Ожидаются изменения и в отделке: в оформлении стен и потолков будут применять тонированный высокопрочный бетон, а интерьеры самих станций украсят качественными и долговечными материалами.