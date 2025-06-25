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В Минске стартует ключевой этап продления Зеленолужской линии метро

25 июня 2025 08:49
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Зеленолужская линия метро вскоре прирастет новыми станциями. Сегодня специалисты приступили к основному этапу возведения подземных коридоров. В работу запущен мощный тоннелепроходческий механизированный комплекс «Алеся», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске стартует ключевой этап продления Зеленолужской линии метро-2

Его задача – проложить свыше шести километров тоннелей для будущего пускового участка от площади Бангалор до станции «Юбилейная площадь». Отметим, к этому моменту специалисты проделали большой фронт работ: переложили инженерные сети, подготовил комплекс к работе и начали подготовку к строительству новых станций – «Парк Дружбы народов», «Комаровская» и «Переспа». Чтобы ускорить этот процесс, в конце мая приняли дополнительные меры. Так, на участках планируют организовать работу в три смены. Ожидаются изменения и в отделке: в оформлении стен и потолков будут применять тонированный высокопрочный бетон, а интерьеры самих станций украсят качественными и долговечными материалами.

# Минское метро

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